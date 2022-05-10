網路論壇PTT實業坊表特板常有網友分享異國正妹，有些台灣女星甚至是從表特板發跡爆紅（如豆花妹）。日前有一名泰國正妹「Nook」臉蛋神似陳妍希，卻有超犯規不科學的有料身材，立刻獲得「兇版陳妍希」封號；Nook近日除再度分享她的「西半球」美麗側影外，經典的細肩帶低胸裝依舊讓網友看到鼻血噴爆，超狂UU像要直接從洋裝裡掉出來，不知該讚嘆她順從或違反「地心引力」好，一秒引發暴動。

正版陳妍希曾演出金庸武俠劇《神鵰俠侶》，雖然女主角小龍女的包包頭造型奇特，連同她的可愛圓臉形被網民酸是「小籠包」，但該劇繳出的成績單依然叫好叫座；之後她也與飾演楊過的陳曉墜入愛河，把武俠愛情劇拍成了紀錄片，2016「待球嫁」結婚至今依舊幸福，還生下一子「小星星」。日前夫妻倆在上海被網友捕捉到畫面，正在做核酸檢測的陳妍希戴著口罩，看不見美麗容顏但馬尾身影依舊窈窕可人。

網友看不到近日的陳妍希樣貌，但神似她的兇版陳妍希Nook卻是美照連發；日前她在IG分享大露「西半球」，不但小龍女級顏值電暈人，細肩帶美背及腰身也很有看頭；而最犯規的莫過於她所穿黑色比基尼的前胸，無比堅挺的渾圓曲線向前挺出，像是違反地心引力般超不科學。

Nook昨(9日)又分享一張絕美辣照，只見長長的細肩帶黑色洋裝下，大Ｕ領將她的雪白胸膛完整呈現，雄偉UU呼之欲出像要撐爆洋裝似的；不同於比基尼或小可愛的向上提拉效果，一件式洋裝對地心引力「順其自然」，但視覺衝擊卻似乎讓人更難抵抗，讓所有網友看得狂噴鼻血。

她寫道：「命運讓他遇到了像我這樣的人」，似乎喻指「真命天子」不知在何方？網民刷起愛心暴動喊：「好可愛」、「Wow」、「美美美」、「牛奶工廠」、「超甜」、「喔我的老天鵝啊」、「我愛妳」、「膚質也太好了」、「多笑一點啊」、「這根本天使」，1天累積近萬讚。