製鞋三雄寶成（9904）、豐泰（9910）及志強-KY（6768）自結4月合併營收表現不同調！豐泰自結4月合併營收81.03億元，年增19.62％，僅次於3月合併營收84.01億元，創單月歷史次高，累計今年前四月合併營收304.98億元，年增16.8％，創歷史同期新高。寶成10日公布自結4月合併營收216.98億元，年減2.6％，累計今年前四月合併營收889.71億元，年減4.51％。

同樣地，志強-KY自結4月合併營收14.95億元，年減0.15％，但累計今年前四月合併營收52.64億元，年增1.16％。志強10日經董事會通過今年第一季合併財報，首季營收37.69億元，年增1.69％，創2021年4月22日上市後的單季新高。

志強-KY說，因首季營業毛利率及營業利益同步年增，且營業費用年減，使得稅後盈餘逾3.49億元，年增逾19％，EPS1.78元，略高於去年同期1.67元，已恢復疫情前的獲利水準。

寶成分析，公司4月營收衰退的主因，則是通路業務營收表現，受到中國大陸疫情影響，但製鞋業務則保持營運穩健增長態勢。

寶成持股51.11％的重要子公司裕元工業，自結4月營收為7.45億美元，折合約新台幣216.37億元，年減5.2％；其中，製鞋業務則較去年同期年增14.5％。累計今年前四月營收為31.37億美元，年減4.3％；其中，製鞋業務則較去年同期年增12.7％。

另由裕元工業的通路業務獨立分拆上市的寶勝國際，自結4月營收為人民幣12.05億元，折合約1.89億美元，年減38.2％，累計今年前四月營收為人民幣66.86億元，折合約10.49億美元，年減27.8％。

豐泰旗下中國大陸、越南、印尼及印度廠，均正常生產，加上新產能開出，因而增添4月營運成長動能。此外，因美元升值，公司鞋子出貨以美元計價，但單月合併營收公布，是以新台幣表達，會有匯率兌換好處及匯兌利益，也是公司營收增長原因之一。豐泰透露，集團今年將新增7％～10％的產能，以增加公司營運動能。