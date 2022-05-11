隨著端午節的腳步接近，吃粽子除了端午應景，越來越多國人更重視健康與美味。2007年研發上市的寬心園「紅藜松露杏鮑粽」，因為餡料豐富健康、風味清香綿密，不僅在老顧客圈建立好口碑，還有企業主買來饋贈客戶與親友。因此，自4月開賣至今已銷破五成，銷售量看增一成，成功搭上這波疫情趨緩後的消費商機。

深受消費者喜愛的寬心園紅藜松露杏鮑粽，曾獲得2016年「蘋果日報百貨通路類素粽評比第一名」，2019年再度獲得「兩岸十大伴手禮」的殊榮。得獎光環，加上今年疫情加溫，國人依然無法出國，因此伴手禮的需求在數量及預算上皆提高，帶動今年端午粽禮的買氣，讓寬心園松露杏鮑粽今年一開賣，詢問度熱烈，出現預購熱潮！

寬心園董事長黃瓊瑩表示，2016年開始，寬心園廚藝團隊特別在粽米中加入近年非常熱門的超級食物「紅藜」，讓口感軟Q綿密的粽米多了紅藜的營養價值，2016年在媒體舉辦的粽子評比獲得評審老師的青睞及讚賞，一舉摘下冠軍殊榮；2019年又獲得第九屆海峽兩岸美食文化交流論壇所頒發的「十大伴手禮」獎項，讓紅藜松露杏鮑粽成了叫好又好座的冠軍素粽！

黃瓊瑩進一步表示，很多人過端午節一定要回家吃媽媽親手包的粽子，但上市15年的寬心園松露杏鮑粽，不但擄獲很多阿公阿媽的心，還有一些老客人每年都要回來訂購松露杏鮑粽，「因為對他們來說，紅藜松露杏鮑粽不只是端午節的應景食品，也是他們與家人共同的美味記憶。」

由寬心園廚師群親自製作的紅藜松露杏鮑粽，結合南部粽與北部粽做法，也就是先用義大利白松露油與添加了紅藜的長糯米拌炒出香氣，包入事先滷過的香菇、栗子、雪蓮子、枸杞等餡料後，以大火蒸30分鐘，放涼後急速冷凍以保留粽米的香氣及風味，每顆粽子均需經過外觀、大小、重量的嚴格品檢才能入庫。

寬心園紅藜松露杏鮑粽即日起開始預購，一盒6入原價980元，5/31前預購可享早鳥價現金85折、信用卡/寬心卡9折優惠。