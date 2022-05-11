宏全國際（9939）10日董事會通過今年第一季財報表現搶眼！受惠於大陸廠及東南亞廠的營運聯袂成長，宏全首季合併營收56.12億元、年增9.53％，稅後盈餘5.55億元，年增15.68％，EPS 1.93元，高於去年同期的1.67元，均創同期新高，並創歷史第五高。

相較於宏全去年第一季營收占比，分別為台灣廠39％、大陸廠35％、東南亞廠26％，及非洲廠掛零，今年第一季營收占比，分別為台灣廠31％、大陸廠36％、東南亞廠32％，及非洲廠1％。由此可見，宏全今年首季營收成長，主要受惠大陸廠營收年增一成，及東南亞廠營收年增四成。

至於台灣廠營收減少一成的主因，主要為中港無菌飲料生產線，進行年度大保養所致。

宏全說，今年首季獲利主要增長區域，為東南亞廠。其中，印尼兩條無菌飲料新產線，分別於去年第三季及第四季投產，因而持續挹注今年首季營運成長的新動能。

尤其，東南亞各國疫情陸續緩解後，帶動當地飲料及包材銷售需求，讓宏全旗下泰國、越南廠、柬埔寨廠、緬甸廠及印尼廠的營運，均恢復正常，這是東南亞廠首季營運大幅增長的主因。

宏全今年積極在各地擴增新據點及產線，如台灣自貿廠、大陸滁州二廠，及漳州廠等；另也增加客戶訂單，藉以提升生產線稼動率。

宏全10日也公布自結4月合併營收為19.06億元，年增2.04％，累計今年前四月合併營收75.18億元，年增7.51％。

宏全表示，4月營收年增主因，主要為東南亞廠區營運持續增長，年增四成、台灣廠營運年增一成，因大陸疫情關係，旗下大陸蘇州廠因接近上海，雖未被要求停工，但其他大陸廠據點分散，因封控限制，造成產品出貨物流管制所致，公司須積極與客戶進行連繫及協調，現已陸續改善中。

第二季已進入飲料的傳統旺季，法人預估第二季仍可維持成長的趨勢，加上宏全在跨界跨業產品、本行本業產品上，持續與客戶加深合作，透過宏全在台灣、大陸、東南亞各區在地扎根的三大區域，將可帶動整體營運效益。

展望2022年第二季，因夏季來臨，氣溫愈來愈高，漸步入第二季及第三季飲料旺季，雖大陸封城，不過，台灣廠營運穩定成長、東南亞地區營運高成長率的帶動下，法人預期，宏全第二季營收及獲利，仍將維持穩定成長步調。