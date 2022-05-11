喬山（1736）董事會10日通過今年第一季合併財報，首季營收75.27億元，年增3.54％，雖營業毛利率因全球運費及原物料價格上漲等因素，較去年同期下降，但在公司費用控制得宜及業外收入挹注下，稅後淨利8,203萬元，年增21.46％，EPS 0.27元，優於去年同期的0.22元。

另喬山也同步公告自結4月合併營收，受到上海封城，影響中國大陸當地銷售，及去年營收基期相對較高的緣故，4月合併營收21.38億元，年減5.53％，累計前四月合併營收96.65億元，年增1.39％。

喬山表示，自疫情爆發以來，首先面臨的是歐美商用健身器材需求減少、家用市場訂單大爆發；接著，全球物流壅塞漲價，現在又遇到亞洲疫情升溫及上海封城，使得健身產業近二年來頻頻遭逢上述事件的亂流，但喬山營運仍然穩健，且市占率持續攀高。

喬山強調，現今各國防疫政策，已走向開放，使得商用健身器材市場回穩，公司正追趕原本預定的拓展目標。尤其。4月德國FIBO健身展，也因疫情關係，停辦了兩年之後，今年首次開展，吸引了來自109個國家，超過5萬名參觀者，現場氣氛熱絡，凸顯健身產業充滿活力。

喬山為業界商用第一大器材廠，隨著市場恢復穩定成長，訂單來源無虞。旗下上海製造基地，本月4日也獲得當地政府許可閉環式逐步恢復生產，公司在確保員工安全與健康的前提下，復工追趕產能，使得上海廠停工的期間而導致的遞延出貨，可望逐步獲得緩解。

喬山總經理羅光廷表示，因家用市場去年下半年營運比較基期低，公司今年第三、四季家用健身器材營運，可望呈現正成長，加上第三季及第四季適值商用健身器材出貨旺季，因此，公司今年營運表現，可望逐季成長。

羅光廷透露，喬山去年9月宣布對小型客戶調高健身器材產品售價，因前置時間（Lead Time）關係，至去年12月漲價才順利反映，今年還會調漲大客戶（Key Account）包括星球（Planet fitness）健身房等業者的產品售價，可望為今年第二、三季以後營運，帶來利基。

喬山預估第二季價格調整對策生效，加上全球運費漲勢收斂，及美元升值，新台幣匯率相對有利的情況下，將對公司營業毛利率有正向助益，使得公司營運表現，可望逐季轉強。