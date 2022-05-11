國立高雄餐旅大學與創價學會共同舉辦「SDGs×希望與行動的種子展」，校長陳敦基和一級主管出席開幕典禮，從5月10日至20日在學校圖書館四樓盛大展出，期望透過多元、具互動性的內容引發師生共鳴，一起關注滿足人類生活、社會經濟富足，與地球永續發展的希望未來。

校陳敦基表示，臺灣創價學會致力於各大專院校推廣聯合國永續發展目標（SDGs），學校圖書館也因為創價學會的影響，於2020年開始籌劃SDGs相關主題的展覽與活動，兩年來累積許多成果與經驗備受矚目，多次受邀分享SDGs策展、活動及創作桌遊的經驗，5月初才剛舉辦一場以SDGs策展經驗為主題的館員工作坊，以元宇宙的概念，開啟館際共同推動SDGs的契機。

此次與創價學會合作的「希望與行動的種子展受疫情影響至今才得於校內展出，這是由國際創價學會與國際地球憲章共同策劃內容，將於圖書館四樓展出，分為設置「主題區」、「成果區」、「互動區」及「書籍影音區」，透過藝術品的展示，以及學校創價青年之成果分享，與圖書館自109學年開始策劃之｢今年，我想來點……SDGs!」展覽產生連結。

聯合國於西元 2015 年通過 2030 永續發展議程，提出 17 項全球邁向永續發展的核心目標，期待在未來 15 年間的決策、投資與行動方向，共同創建「每個國家都實現持久、包容和永續的經濟增長和每個人都有合宜工作」的世界，一個得以永續的方式進行生產、消費和使用，從空氣到土地、從河流、湖泊和地下水到海洋的各種自然資源的世界。

透過此次「SDGs×希望與行動的種子展」在高餐大的展出，相信能促進師生對SDGs有更多的瞭解，也藉以推廣學校執行SDGs的相關能量，為達成2030年永續發展目標的願景而努力，讓校內師生透過多元、具互動性的內容，引發更多共鳴。