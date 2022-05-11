過去，工具機產業拚的是價格和效率，但如今，淨零碳排改寫遊戲規則，客戶不只要設備聰明，還要夠綠！究竟，這場「綠色工具機」洗牌大戰，台灣怎麼打贏？

來到工具機大廠、東台精機高雄路科一廠，裡頭機械聲隆隆作響，黑手們正在傳統產線上，緊鑼密鼓地加工組裝。

不過，工廠另一頭卻有幕奇特景象，只見軟體工程師敲打電腦，透過軟體預先模擬加工、校準，確保產品一上機就精準到位，避免瑕疵又節能；機旁螢幕，則是即時監控製程的耗電、排碳狀況。如果擔心太耗能，還可將機台切為低碳模式。

「現在客戶不只看效率、性價比，還要看碳排放，」東台董事長嚴瑞雄解釋，淨零碳排來勢洶洶，對工具機是壓力也是轉機，跟不上的業者會逐漸淘汰，但即早轉型反倒能搶下新大餅。

吃到這塊「零碳」新大餅有多重要？工研院產科國際所副組長熊治民直言，如今工具機產業邁入成熟期，全球每年產值都穩定落在800～900億美元，未來再成長空間也有限，「今天誰多吃一口，其他廠商就要少吃一口，這是很殘酷的，競爭只會愈來愈激烈。」

東台董事長嚴瑞雄。(圖／遠見提供)

零碳背後，是工具機廠的洗牌戰，同時，也是台灣身為全球第五大工具機出口國，務必把握轉型的關鍵戰役。

不趕上就淘汰，工具機的零碳商機

全球冷卻機龍頭、哈伯精機董事長許文憲記憶猶新，其實歐美並非第一次用永續「開鍘」工具機，早在多年前，就陸續管制了加工用的切削油、冷卻機冷媒等，這波淨零碳排，同樣會衝擊產業。

從全球角度來看，目前有兩方推力，正敦促工具機走向「綠色工具機」。

熊志民觀察，首先各國針對2050年淨零碳排制定法規，歐盟更直接拍板2023年將開徵碳關稅，這對出口導向的工具機產業，無疑是一大挑戰。

其次，許多國際品牌迫於永續壓力，開始要求供應鏈提前碳中和。嚴瑞雄觀察，其中又以電子業、汽車業最積極，其中，蘋果甚至明定2030年前，供應鏈和產品都要邁向碳中和，更帶動供應鏈動起來。

儘管，生產一台工具機本身排碳不多，但是工具機賣到客戶手上、運作時卻相對耗電排碳，自然不可能在這場零碳賽局中置身事外。

工研院智慧機械科技中心副組長麥朝創透露，全球工具機龍頭DMG MORI目前布局最快，不只機台納入各種節能、智慧設計，還結合軟體服務，甚至已推出了全球首批碳中和工具機。

「所以一定要趕緊跟上，不是你想不想做的問題，而是未來客戶要不要你？會不會被同業擠掉、退出市場？」許文憲說。

全球冷卻機龍頭、哈伯精機董事長許文憲。(圖／遠見提供)

不過換個角度看危機，也帶來商機。

熊志民透露，如果工具機擺脫以往賣單機的思惟，納入智慧製造、節能減碳，提供整線整廠的解決方案，不但能跳脫價格戰，還能趁機甩開競爭對手，「好比10台單機只能賣2000萬台幣，但當你10台整合成完整解決方案，可能可以賣到5000萬。」

近年，東台便不再拚單機價格，反倒是賣機台時，順便將減碳、智慧製造的解方，通通包成「套餐」，果然一舉賣出高價和好利潤。「工具機的餅就這麼大，你先轉型，餅就挖大一點；如果對手跟不上退出，餅就更大，」嚴瑞雄說。

麥朝創也認為，淨零碳排勢必帶動工具機產業洗牌戰，沒準備的廠商會逐漸淘汰：「現在要開始準備，不然等到落日條款公布就來不及了，至少浪潮來了，你要先準備好一半。」

綠色工具機，從這四大關鍵檢視

對工具機廠來說，綠色工具機是轉型契機。對用設備的產業客戶來說，綠色工具機則是減碳一大利器。要檢視工具機夠不夠綠？可從四大面向觀察：

一、避免過度設計、結構輕量：機械公會祕書長許文通解釋，設備結構愈重、運作所消耗的電力愈大。若將機體改用輕量材質打造，可能原本3kw的功率，便可降到1.5kw，達到減碳。

二、零組件改良：許文憲舉例，廠商採用更高效率、節能的零組件，也有助減碳。像哈伯冷卻機近年已捨棄傳統的AC（交流）馬達，改用更高效率又節能的DC（直流）馬達。

三、智慧製造、數位模擬：工研院智慧機械科技中心組長羅佐良表示，透過數位模擬、AI，導入智慧製造，可提升機台效率和精度，進而達到節能。為此，工研院也開發機械雲服務，類似工具機版Android平台，只要透過機上盒，便能讓所有軟體與機台相容，一解過去機台規格與軟體不合的困境。

四、產品碳足跡：若未來歐盟開徵碳關稅，工具機本身的碳足跡也很關鍵。羅佐良表示，目前DMG MORI已開始進行機台碳盤查、採用可回收材料、投資綠電，以降低產品碳足跡。國內，包括台中精機、東台等業者，也紛紛在工廠屋頂鋪上太陽能板。

台灣能吃到餅嗎？兩大關卡要過

熊治民分析，要搶進綠色製造商機，資金投資、人才、時間、試驗場域，四者缺一不可。

台灣最大利基在於供應鏈，不光工具機供應鏈完整、可精準掌握各環節，下游的應用產業也很完善。再好比台灣本土有大量科技業和傳產業，就成了工具機要研發綠色機台、試驗練兵的絕佳場域。

此外，國內還有強大的資通訊產業，對於發展智慧製造、機聯網、節能軟體服務等，都有一定優勢。

但另一方面，資金和人才卻是台灣的軟肋。麥朝創指出，台灣許多零組件廠規模小、資源少，未必願意投資轉型綠色製造，得靠大廠「以大帶小」，加上政府、學研單位輔導支持，才有機會。

人才方面，羅佐良則擔憂，台灣軟體人才多被半導體業搶走，工具機要轉型，恐怕面臨人才荒，建議業者必須透過和學校產學合作、認養計畫，及早因應。

目前，國內已有廠商超前部署，搶進工具機的「綠色製造」商機。

東台〉賣綠色套餐突圍

「這套是我們主推的，已經有客戶單獨來買，連上2000台設備，」東台協理曾文鵬一邊解說，手卻不是指向工具機，反倒指向一旁的產線管理系統。只見上頭，所有產線數據一覽無遺，客戶還可從中優化效率，節能減碳。

這是近年嚴瑞雄常掛在嘴邊的「賣套餐」，過去工具機賣單機獲利有限，現在把感測器、智慧製造、大數據拉進來，不但提高附加價值，還能開創新市場。如今，連原本只是配餐的軟體服務，都夯到吸引客戶上門單獨選購。

「我們做設備，隨時要帶望遠鏡看趨勢和商機，」嚴瑞雄說，早在15年前，東台就在學研單位輔導下，開始投資能源管理、節能；近年他又從客戶聽聞歐洲減碳趨勢，於是便趕緊在菜單中，多賣一道「低碳」套餐。

東台推動綠色製造轉型，共有三大方向：

?廠務減碳。東台發言人嚴璐透露，15年前東台為了接軌國際，開始尋求國內法人、學校輔導認證ISO，並導入能源管裡系統。不過她笑說，「當時只考量成本節流，還沒想到減碳。」

但也因為這段布局，東台才能即早抓出工廠最大耗電及排碳源：空調及空壓系統，並逐年投資，替換節能設備，首先便降低了工具機的產品碳排。

?低碳產品設計。由於東台外購不少零組件，所以靠自己減碳不夠，還得拉上游供應鏈一起轉型。於是2019年，東台先挑一款機台試做碳盤查，一來先熟悉供應鏈盤查流程，二來也趁機累積knowhow，以便日後納入套餐，提供客戶、上游供應商碳盤查解方。

嚴璐透露，現在東台上游供應商，大多缺乏減碳觀念，如何輔導他們碳盤查、減碳會是一大挑戰；但反過來說，也潛藏減碳顧問服務的新商機。這會需要政府一同來協助輔導，提供補助。

?智慧製造減碳。過去五年，東台積極發展智慧製造、機聯網系統，如今也成了替客戶減碳的一大助力。

曾文鵬解釋，好比東台過去開發許多機邊軟體來監控機台效率。現在，則可因應減碳，在軟體中額外加入用電監控、碳排換算等功能，幫客戶精準掌握碳排。如果客戶嫌碳排太高，還可點擊，切換成低碳節能模式。

不僅如此，近年東台還研發「數位雙胞」技術，透過電腦中的雙胞胎模型，模擬實體加工情境、加以調校，確保上機後精準加工、零瑕疵。「以前可能做三次才有好成品，現在一次到位，節能又不浪費。」曾文鵬說。

面對未來，東台期望當智慧製造、低碳解方的「工業醫生」。惟挑戰在於，如何招募足夠軟體人才深化智慧製造，以及，如何要串聯更多異業減碳伙伴，才能開發出全面的低碳解方。

哈伯〉攜手供應鏈轉型

「我們2017年到歐洲就被收稅了，你不提早幾年布局，怎麼做生意？」許文憲說。由於哈伯生產冷卻機，過去使用不少含氟冷媒，所以比同業都更早碰到永續壓力。

許文憲記得，2015年幾家客戶開始要求哈伯減少冷媒、碳排。當時他便研判永續浪潮勢不可擋，展開轉型，包括研發自然熱對流技術取代冷媒、導入機聯網提高效能等，盡可能改善機台環保。

然而，轉型半路卻卡關了，因為哈伯冷卻機的馬達、壓縮機都來自外購，無法自行研發改良；同時，這些供應商又多是中小企業，壓根不懂永續，也無資源開發節能產品，紛紛拒絕開發新品。

儘管碰壁，許文憲並未淘汰供應商，反倒阿莎力提議，不如由哈伯幫忙出資買模具、輔導開發節能新品，同時，供應商則允諾獨家供應哈伯，若日後要供應其他業者，則需另收權利金。

「這是我跟日本人學的，他們跟供應商買貨，就會當成公司生產一環，不會隨便淘汰，反而是要找出問題來解決。」許文憲說。

運動員出身的他，以400公尺接力賽比喻台灣工具機轉型，上下游供應鏈，就像接力的前棒後棒，誰跑快一步、慢一秒，恐怕都會掉棒，必須相互合作、完美配合，才能掌握輸贏的關鍵剎那。

台灣工具機產業以中小企業為主，未來除了靠政府輔導，更要循以大帶小的「打群架」模式，合作接棒、一同轉型，才有望搶下全球綠色製造商機。

本文作者：王昱翔

(本文摘自《遠見雜誌6月號431期》)