雖然台灣人對日本料理接受度相當高，但是說起納豆，仍舊許多人會搖手連喊「無理無理」，沒辦法把牽絲的納豆送進嘴裡。不過營養師高敏敏指出，納豆是優質蛋白質來源，還有分解酵素、益生菌、維生素K、維生素B2等多種營養素，牽絲更是因為富含抗血栓的納豆激酶。「雖然一開始的味道，會讓大多數的人避之唯恐不及，但敢吃的話，納豆的好處真的超越想像」，也推薦減少納豆氣味的吃法。

●納豆激酶抗血栓 降低心血管疾病風險

號稱全球最長壽的日本人，食用納豆的歷史已上千年，被稱為「納豆之父」的日本富崎醫科大學須見洋行博士研究發現，納豆中的納豆激酶，是高濃度的血栓溶解成分。一般認為，早晨是血栓好發的危險時段，日本人習慣早餐時吃納豆，被認為是有效的食療、預防方法。

納豆是經過蒸煮後，發酵製成的大豆加工品。當大豆的蛋白質因為發酵而分解，營養價值更易吸收，尤其富含維生素B2，比一般的大豆含量多出4倍。此外，每100g的納豆，熱量大約為180大卡，除了幫忙控制體重，還有這些營養成分帶來的好處：

1.納豆激酶－護心血管：

抗血栓，降低心血管疾病風險。

2.維生素Ｋ- 減緩骨鬆：

避免多餘的鈣積在血管、減緩骨質疏鬆風險、強化骨骼。

3.分解酵素 - 顧腸胃：

會產生蛋白質與澱粉分解酵素，幫助消化。

4.納豆菌－提升免疫力 ：

納豆菌助好菌生長、抑制壞菌、養腸，亦能提升免疫力。

●怕味道這樣吃！沒有想像中討人厭

高敏敏指出，吃納豆之前一定要先用筷子均勻攪拌，至少攪個30下，當納豆牽絲、變黏稠狀時，就可以直接食用。不過許多人應該沒有勇氣嘗試第一口，那麼不妨動用自己喜歡的食材一起吃，像是雞蛋、蔥花、柴魚片、泡菜、芥末、起士、美乃滋、海苔、青紫蘇、梅干等......，都可以試試看。還有人配上胡椒跟鮪魚，認為跟納豆共吃也相當對味。高敏敏則是推薦加入全穀飯裡，總之嘗試看看，可能會發現，「納豆真的沒有想像中討人厭」。