台灣肉牛95％仰賴進口，僅剩5％的本土肉牛大多虧本經營。前總統李登輝生前默默推動「台灣和牛」計畫，多年後，隨著「源興牛」上桌，這個夢想終於成真。

今年2月，位於台北的源牛花東鮮牛肉餐廳開幕茶會上政商雲集，來賓品嘗到的鮮嫩牛肉，皆是花蓮源興居牧場培育的本土肉牛——源興牛。

一身黑亮毛色、短短牛角的源興牛，是前總統李登輝夢想的「台灣和牛」，在這一刻，總算「實現」。

對此，源牛餐廳母公司源興居生技公司董事長劉泰英娓娓道來，台灣肉牛95％仰賴進口，常有疫病和進口飼料昂貴的風險，而僅占5％的本土肉牛大多虧本經營，因此，身為農業經濟博士的李登輝念茲在茲，希望發展台灣本土的肉牛產業，提振精緻農業。

源興牛肉質甜美不油膩，還有奶香，保水性佳，涮火鍋能品嘗源興牛鮮嫩口感。(圖／遠見提供)

擎天崗發現「原原種但馬牛」

其實，早在1950、1960年代，李登輝於農復會任職時，就曾負責台灣肉牛培育計畫，該計畫卻中止，李登輝自此決定，有朝一日要養出台灣肉牛。

2012年，政府要開放美牛進口，研究之後，李登輝重啟「養牛夢」，訪問日本石垣島聽取建議，委派曾任其侍從官的王燕軍找適合培育的牛，而李登輝基金會董事、新纖董事長吳東昇，也慷慨提供自家的新光兆豐農場土地。

他們從文獻得知，早在1933年，日本就從石垣島引進來台100多頭用於耕農的但馬牛，而後代都養在陽明山擎天崗草原。2016年，王燕軍前去求牛，沒想到，牛隻歷經數代的近親繁殖，以及屢屢被偷，僅剩19頭。

所幸位於兆豐農場中的源興居牧場，因氣候與緯度及環境條件均與石垣島相近，成了孕育高質牛的絕佳地點。

2017年，經日本畜產顧問溯源，並經基因檢測鑑定，不但認定這批移民台灣的但馬牛為「原原種」，更因代代近親繁殖，讓「基因純化」，相較日本難以找到純種但馬牛，這群牛已在台生根多年，相當適應台灣濕熱的氣候。被專家讚嘆「上天送給台灣的禮物」。

源興牛是珍貴的「原原種但馬牛」，肩負發揚前總統李登輝「台灣和牛」遺願，希望台灣人都能品嘗到優質本土肉牛，並改善台灣畜農生活。黃菁慧攝

源興牛是珍貴的「原原種但馬牛」，肩負發揚前總統李登輝「台灣和牛」遺願，希望台灣人都能品嘗到優質本土肉牛，並改善台灣畜農生活。(圖／遠見提供)

不計成本，從19頭繁衍至300頭

意外得到好牛後，他們以一身黑亮毛色、短短牛角的源興牛，是珍貴的「原原種但馬牛」，肩負發揚前總統李登輝「台灣和牛」遺願，希望台灣人都能品嘗到優質本土肉牛，並改李登輝三芝故居「源興居」之名，將牛取為「源興牛」，成立公司進行營運，更找政商大老共襄盛舉，如吳東昇、聯電榮譽副董事長宣明智之子宣昶有、ATT吸引力集團大股東陳振川、和大工業董事長沈國榮、將捷集團總裁林長勳、前中選會主委黃石城，以及李登輝孫女李坤儀擔任董監事。

李登輝原任董事長，2020年因病住院才由劉泰英接任。此前他仍不時「探望」源興牛，2018年，他最後一次到源興居牧場，笑容滿面說：「這麼多肉牛，很高興，這邊養牛很特殊，用乳牛賺錢、再來養肉牛。」

李前總統病末時，特別交代與他交情匪淺的劉泰英，「要讓台灣人吃到比日本還好吃的牛肉。」

源興居的營運模式相當特別。首先，以原兆豐農場乳牛擠乳收益來支援飼養肉牛，並「借腹生子」，用源興牛（人工取精）與台灣畜養的荷蘭荷斯坦乳牛（母）配種繁育，生出換肉率高、抗病性強的台灣肉牛牛種，逐步培育出宜居台灣的新品種肉牛。

五年間，源興牛已從19頭，養出300多頭。「非常艱辛，養牛真是一門『生命科學』產業。」作為前中華開發董事長等職，歷練金融、公共事務的劉泰英，怎麼也沒想到會一腳踏入養牛事業，他們不計成本，光是開發費用就燒了好幾億，並聘請日本顧問，也與大學進行產學合作。

他們運用畜牧科技，每頭牛都有晶片，監測牛隻呼吸、體溫、反芻狀況等，另也冷凍精液，至今足足存放1萬5000瓶試管。「我們反而較缺荷蘭荷斯坦乳牛，缺『肚子』生育，因此先凍精。」源興居生技總經理黃世榮解釋。

歷經不斷試錯，調整飼料配方，還曾一度讓兩頭牛中風而死等磨難，終於產出肉質甜美、油花分布均勻且不油膩，還有奶香，保水性佳，亦不會乾柴的「台灣和牛」。

黃世榮說，若以日本牛肉等級分級，A5為最高，源興牛已可達A3、A4了。源牛餐廳主廚張家榮表示，源牛餐廳根據源興牛肉質，研發涮牛肉火鍋、熱炒牛品手路菜，也賣紅燒牛肉調理包、滴牛肉精等加工品。

李前總統病末時，特別交代與他交情匪淺的劉泰英（圖），「要讓台灣人吃到比日本還好吃的牛肉」。(圖／遠見提供)

減少進口依賴，再創畜農活力

「源牛餐廳上市以來，已驚動餐飲業界，五星級飯店、高級西餐廳紛紛希望引進，」黃世榮說，現在銷售通路主要為餐廳，將來或許也到超市。

牧場現約育養460頭乳牛、300頭肉牛，每日可產約5.5公噸牛乳，單靠銷售牛乳，每月營收可達約600萬元；源牛餐廳開幕，月營收可望再增加500萬～600萬。

不過，「300多頭還不能達到規模，差的遠了。」展望未來，劉泰英坦言，短期以三年飼育1萬頭牛，五年飼育3萬頭牛，出口規模達到10萬頭以上，期許未來國內能占10～20％。為此，也考慮契作，提供技術，增加產量，帶動產業。

他表示，李登輝推動台灣肉牛目的，非為了滿足頂級客群口欲，而是提升肉品附加價值，減少仰賴進口，改善台灣畜農生活。

李登輝的台灣本土肉牛發展計畫，方興未艾。

本文作者：沈瑜

(本文摘自《遠見雜誌6月號431期》)