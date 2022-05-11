身為女性的母親，要理解身為男性的兒子，真是相當困難，因為男性的大腦與女性的大腦，生來就擁有不同的特質，需要不同的栽培方式。日本作家黑川伊保子是腦科學、人工智慧（AI）研究者，成功將語言感知能力數據化，從腦科學的角度出發，寫成《兒子使用說明書》。以下是重點書摘：

●「發呆」是培養優秀男性腦的養分

「室內遊戲」也是鍛鍊空間認知力的重要時間，是理解「構造」方面不可或缺的小腦練習。然而，比戶外遊戲和室內遊戲更重要的，則是「發呆」的時間。

透過「戶外遊戲」和「室內遊戲」接收刺激的頭腦，必須將那些「輸入」(經驗值)一一咀嚼，轉換成敏銳的感知力；進一步構築自己的內在世界觀，以及提升發掘與發想的能力。

●頭腦內部進行訊息整理時 會暫時截斷外界的一切

這就是睡眠的真正本質；睡眠既是身體休息的時間，同時也是頭腦進化的時間，打造敏銳感知力、穩固記憶等等。準考生的媽媽應該努力的，並非決定孩子該如何讀書，而是「在握有的短時間內，該如何有效率地睡覺」。

此外，在醒著的時間裡，頭腦感到有必要時，也會同樣進入「截斷外界、執行腦部進化」的運作模式。那麼從一旁看來，就會覺得孩子看起來在「發呆」。

男孩子在小腦成長顯著的八歲以前，這種發呆時間會頻繁地發生，因為頭腦無法等到睡眠的時間。日後在理科或藝術領域展現才華的女孩，其實都出現過這個強烈的傾向。

還有，大多數的男性即使在成人之後，仍然需要這種發呆的時間。看電視出神的丈夫，其實更大的可能是他正處於「頭腦變聰明的瞬間」。不管年齡增長到幾歲，男子的發呆就是那個當下頭腦所需要的整頓時間，你必須任由他去。

話雖如此，就算自己事先已經知道，但在教養男孩子的過程中，真的會對發呆的情形感到驚訝；比方說，兒子正想從書包裡拿出鉛筆盒的時候，身體就那麼凍住了。假如家裡有一個快手快腳的妹妹的話，那麼哥哥看起來就更像個木偶了吧。

幼兒園的老師也眾口一致，描述同樣的情形：「要是叫小朋友去散步，即使是兩歲的女生也會快速地戴上帽子走過來。男生的話，即使六歲了，還是會有只穿了一隻運動鞋就呆住的孩子。不過有趣的是，愈是那樣的孩子愈有能力進入好學校。」

在那些身體停止動作的時間裡，他們的頭腦應該進行了活化，內在的世界觀也變得充實了吧。希望我們能夠尊重和愛惜男人發呆的時間，並且重視其重要性。

我家兒子上小學一年級的時候，某日放學回到家後這麼說道：「媽媽，今天發生了不可思議的事喔。我到學校的時候已經是第二堂課的時間了耶(笑容滿面)！」

那天早上，兒子如同往常一樣出門上學去；明明走路到校門口只要幾分鐘的距離，那麼到底是在哪裡、又是被什麼迷住了呢？另一個可能是，根本與外界發生的情況無關，而是他的內在有些東西形成了飽和狀態，促使世界觀改變了。

無論是外在的刺激、還是內在的變化，只要想到他幼小的頭腦裡正在發生的進化，就使我滿懷感觸。對於兒子穿越時空一小時的集中力覺得很可愛，因為大人是絕對辦不到的呀。

如果你認同在戶外玩耍、在室內遊戲，以及放手不管經常出現的「發呆」，是培養優秀男性腦的養分，那麼就有必要給予充分的時間進行那些活動。意思就是，一天其實是意想不到地忙碌(儘管從一旁看起來只是在遊戲、發呆、不整理東西等狀態)。

我們是笨手笨腳的母子檔，沒有花時間去補習。兒子單純地把時間花在立體攀爬鐵架或者自己的「工坊」上，還有在客廳裡發呆。儘管如此，他依然照常完成了學業。

正在教養小男生的母親，對於去補習班補習這事可能會感到焦躁不安。若是母子能夠應付各種課後輔導並且樂在其中的話，當然不需要刻意禁止。可是如果你認為「有更多時間發呆比較適合孩子」，那麼就不要迷惘，去做就對了。

前面也提過，要讓幼小的孩子做什麼事，由母親決定就好。依照母性直覺所感受到的去進行，一定不會有問題。

※本文節錄自《兒子使用說明書：在你放棄和兒子溝通之前，請先看腦科學專家怎麼說》／時報出版