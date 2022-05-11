即便政府打房，房價還是不斷飆升，一名網友發文回顧10年前的台中房價，蛋白區預售600萬內有3房，如今1000萬內只剩2房，讓他無奈表示「台中房價是逐漸複製新北模式嗎？」引發熱烈討論。

原PO發文直指台中房市似乎越來越像北部了，10年前蛋白區預售屋600萬內有3房，3年前則是900萬內有3房，如今1000萬內剩下2房，蛋白區3房總價全數破千，只有像是山上與港口，才找的到1000萬內的3房，首購坪數也不斷在縮水壓總價。

其他網友紛紛表示，「現在是全台市區房價新北化」、「應該會像板上講的，接下來換中古補漲 中古房價也將跟新北看齊」、「真心覺得台中這種薪資架構卻在追新北的房價有夠不合理」、「因為台中的環境越來越優質，越來越進步」、「中古屋也慢慢開始漲了，30年的開價已經要25萬了」、「現在才漲一半好嗎，有捷運台積電題材怎麼跌」、「台中投資客也多到炸，稍好一點的物件全秒殺，真的秒殺那種，看了幾個物件，房仲說這一定一周內成交，結果都幾小時內加價成交，熱到怕」。

根據樂居網統計，台中房市近一年來每坪成交均價為29.49萬元，其中包括西屯、南屯、北屯、東區每坪均價站上3字頭，成為台中市高房價行政區。若以成交均價近一年的漲幅來看，南區以漲幅30％拿下冠軍，東區以年漲幅28.03％，成為台中房價漲幅第二高的行政區。