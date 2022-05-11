這波Omicron本土疫情直線上升，單日確診人數已進入「萬例時代」，指揮中心防疫政策也滾動式調整，「簡訊實聯制」已由「社交距離APP」取代，隔離天數縮短朝向「以篩代隔」的模式，面對防疫政策的改變，讓許多人不免擔憂。尤其思覺失調症等精神疾病病友，疫情的波動，恐也牽動病情起伏。

●新冠肺炎不敢回診 讓思覺失調症患者病情加劇

苗栗為恭醫院精神科主治醫師劉育宗表示，這兩年多來因為新冠肺炎的侵襲，影響了許多疾病的治療，臨床觀察發現，有些思覺失調症病友因疫情嚴重或醫院嚴格管制措施無法回診，選擇自行減藥或無法持續用藥，導致原本控制不錯的病友病情復發，甚至惡化到需要住院。

根據研究發現，思覺失調症患者若1年中累計有1至10天沒有用藥，會比天天按規定服用藥物的人，多出2倍的復發機率；若1年累計達30天沒有規律服藥，更有高達4倍的病情惡化或者需要住院的風險。

●思覺失調症是大腦生病了 導致思考與知覺功能出現障礙

探究思覺失調症發生的原因，劉育宗醫師解釋，思覺失調症是一種大腦疾病，腦中的一些神經傳導物質，例如多巴胺的不平衡或是神經迴路功能的失調，造成病人產生思考和知覺功能障礙等狀況，導致分不清現實和虛擬的狀況，進而有思緒混亂、脫序等行為發生。

患者可能會出現被害妄想，老覺得有人要傷害他，進而有緊張、焦慮及多疑的情形；或出現幻聽症狀，聽到不存在的聲音，而有自言自語、和空氣對罵等情形；又或者是看到不存在的事物，像是鬼影、光圈等幻覺現象。此外，還有不喜歡與人互動、外觀邋遢、不會照顧自己等退縮的行為。

●長效針劑可省去往返醫院領藥次數 治療不受疫情中斷

思覺失調症就如同高血壓、糖尿病等慢性病，需要規律按時用藥，才能將病情控制穩定，也才能減少家屬的照護壓力，獲得雙贏的局面。劉育宗醫師說明，目前治療思覺失調症的藥物有口服和針劑這兩種類型，口服藥物除了常見的錠劑之外，還有可融入飲料或食物中的滴濟型藥物，但因為得天天按時服用，需患者的病識感好、遵從性高，才能穩定服藥以控制病情。另外，擔心服藥時會擔心旁人異樣的眼光，也會常常導致患者吃藥的規律性受阻。

至於針劑方面，有長效型的針劑，其中有分2周、1個月或3個月打一劑的類型，國外甚至還有只需半年打1次的劑型，皆可彌補因疫情不敢到醫院回診拿藥、服藥遵從性不高而導致用藥中斷等問題。

劉育宗醫師分享門診經驗提到，許多患者在接受新型長效針劑治療後，病情得以穩定控制，不只改善生活品質，對於照顧者而言，無須緊盯用藥的壓力也減輕不少。思覺失調症雖無法完全根治，但若能治療得當，是可以像健康者一樣自在生活，因此，若在急性期穩定之後，務必規律使用藥物控制病情，以避免復發及降低再住院風險。