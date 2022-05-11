星座運勢網站「星座上上簽」分析，天蠍座、處女座、天秤座、巨蟹座的女人最讓前男友念念不忘，她們充滿魅力，就算是由男方提出分手，往往在不久後前男友就會感到後悔莫及。

▍1.天蠍座

天蠍女平時很高傲，習慣與人保持距離，不過她們談戀愛時其實也有小女人的一面，尤其在深愛一個男人的時候，會願意為了對方不斷改變自己，就算違背自己的原則也無所謂，她們從來不輕易做出承諾，而是立刻付諸實際行動，有些男人可能因為懶得等待她們改變而選擇離開，等到真的分手後，才發現她們的深情有多難得，而感到後悔不已。

▍2.處女座

處女女自我要求高，總是在追求不斷進步，她們不需要旁人的督促，就能持續努力，做出亮眼的成績，有些男人可能會在她們打拚的路途中放棄這段感情，處女女也不會因此灰心，反而會把所有的時間和精力投入在職場上，最終成為優秀的人，讓前男友後悔莫及。

▍3.天秤座

天秤女長得好看又懂得打扮，同時散發優雅的氣質，口才很好，擅長社交，因此桃花運很旺，她們談戀愛時比較依賴另一半，許多大小事會希望男友可以幫忙，用這種方式來撒嬌，有些男人會因此不耐煩而提出分手，天秤女恢復單身後往往很快就能振作起來，工作表現優異，外型又亮眼，身邊桃花一堆，讓前男友很快就後悔離開她們身邊。

▍4.巨蟹座

巨蟹女不但有戀愛腦，還很有奉獻精神，談戀愛就把男友放在心中的第一位，不斷付出，而且不求回報，她們很容易沒有安全感，很怕失去對方的愛，因此會不斷檢討自己，想要留住對方的心，有些男人會覺得這種愛情太沈重，而選擇分開，但往往離開這麼溫柔、體貼的女人後，很快就會感到後悔。