民眾日常注重養生，但往往忽略身邊更需注意的「不良習慣」。義大醫院家庭暨社區醫學部預防醫學科主任洪暐傑醫師指出日常常見的10大不良習慣，提醒養生之道也包括了避免相關風險。

●常見10大不良習慣！防癌、中風、心肌梗塞等早改善

1.肥胖：

肥胖、代謝症候群是相當常見、形成因素繁多、且位於抽菸之後排名第二名的健康風險。肥胖對於心腦血管負擔相當大，最常見引起的問題如三高、代謝症候群、中風、心肌梗塞等，也容易增加罹癌風險。而現代人營養充沛，常見進補僅為一種吃鍋吃大餐的理由，且未必真的有補到，這點也需注意，建議適度控制體重。

2.缺乏運動：

運動是最主要增強代謝的方法，缺乏運動者膽固醇、血脂、血糖都容易升高，三高、中風、心肌梗塞機率也會較高，除此之外也容易引起肥胖，間接使得罹癌風險增加。建議培養運動習慣。

3.抽菸：

抽菸不僅與肺癌有關，也可說是與所有疾病、癌症、慢性疾病、心腦血管疾病皆有所關連、關聯性也最高的風險。有個笑話說道「醫學院學生考試若答不出疾病風險，回答抽菸通常就沒問題。」可見關聯性極高。建議減少菸量，戒菸最佳。

4.酗酒：

酗酒容易升高血壓，血糖、血脂也容易提升，心腦血管疾病風險也就隨之上升，且也會提升致癌機率，最直接的影響就是引起「酒精性肝炎」，再更進一步就形成肝癌。其他癌症也包括食道癌、胃癌、大腸癌等。建議酌量或戒酒，一般人一天喝個一兩杯無傷大雅，但有上述這些疾病者，就需與醫師討論為佳。

5.飲水不足：

水分不足容易影響代謝、身體各處運作、提升血管黏稠度、增加血管阻塞風險，阻塞風險提升也間接使得中風、心肌梗塞風險上升。因此平時建議一日最少體重X30的飲水量。而喝湯、喝飲料也都能補充水分，但需考量的就包括糖分過高、鈉含量過高等，因此水分補充還是以飲水為佳。

6.手搖飲、含糖飲：

添加糖攝取過量，除了容易增胖、成癮等，對於三高、心腦血管疾病、癌症等都會有所關連。若以國民健康署建議攝取量來看，一日建議不超過50克，雖說每杯手搖飲有所不同，但50克往往一杯就超量了。因此建議少喝手搖飲，若真的要喝也以微糖、無糖為佳。其他食物也常見含有添加糖，如糖醋排骨、滷肉飯等，需留意。

7.加工食品：

加工食品對健康的傷害各有不同，但不論如何大多都不利健康。舉例來說香腸、培根等醃漬食物，當中的添加物就容易形成對人體有害的致癌物質「亞硝胺」，研究發現腸癌影響尤其明顯。餅乾、炸物等其他加工食品，較擔心的則是反式脂肪，是心腦血管疾病的重要風險。建議避免加工食品，以原形食物為佳。

8.不吃蔬果：

充足的蔬果有利攝取膳食纖維，膳食纖維有助糞便排出，代謝體內廢物，也有利於平穩血壓、血糖、血脂，反之則不利，像是糞便常堆積於腸道中，也容易提升腸癌風險。建議一日3蔬2果，蔬菜3份，蔬菜每份約煮熟後半碗，水果2份，每份約近於一拳頭。

9.過多3C：

頭的重量約為5公斤上下，平均每前傾斜15度負擔重量為原本的2倍，30度為3倍，60度達5倍，民眾常常低頭滑手機、駝背使用電腦、一用往往就是一整天，傷害不單只有眼疾，也包括脊椎、神經、肌肉、筋膜等，因此也常會出現腰酸背痛、肩頸痠痛、椎間盤突出等問題。而此族群也常有久坐問題，也和心腦血管疾病、肥胖、癌症等息息相關。建議下班後就盡量減少使用3C，滑手機也給自己設定時間。

10.自行停藥/偏方：

許多民眾都有慢性病問題需長期用藥，但常見感覺好轉便自行停藥，或認為要吃多了要洗腎等，各種錯誤認知自行停藥、使用偏方，將容易使得病情加重，甚至有致命危險，以高血壓藥物來說，自行停藥心肌梗塞的風險便會大幅提升，而誤信使用偏方是常見造成腎功能損害的關鍵之一。如欲停藥應和醫師詳細討論並評估狀況。

(圖/今健康提供)

●如何養生較健康？醫：避免不良習慣很重要

洪暐傑醫師表示，民眾養生常見方式如保養品、保健食品、進補、天然食材等，但卻往往忽略了「不良習慣」，不良習慣有如踩地雷一般，沒踩到沒事，但放越多、放越久也就越危險，對健康越是不利。而人們也常會莫名出現「比較」的習慣，例如看到有人抽菸抽了幾十年，便會心想「我才抽個幾年，應該不會有事」，但事實上確實也有人抽個幾年就罹癌。

洪暐傑醫師提醒，若是平常相當注重使用保健食品、正確進補、天然食材，但卻依舊不運動、肥胖、酗酒、抽菸等，那吃再多、補再多，對健康整體而言正面影響恐怕也不彰。

養生最重要的觀念在於「如何活得更健康」，呼籲不僅注重日常養生，也要在取得平衡下，盡可能的避免不良習慣。