前民進黨立委郭正亮。（資料照片）

美國國務院近日更新官網上的美台關係現況簡報，刪除了「台灣為中國一部分」以及「不支持台獨」等措辭一事，對此，前民進黨立委郭正亮解讀，「這個意思很明顯」，就是要拉升台灣和美國的關係，可是地位又沒有高到可以建交的程度。

美國國務院5日更新官網上的美台關係現況簡報（Fact Sheet），刪除了「台灣為中國一部分」以及「不支持台獨」等措辭，並增加了「美國奉行由《台灣關係法》，中美3個聯合公報和6項保證所指引的『一中 』政策」。

依新版美台關係現況簡報內容指出，台灣身為重要的民主政體和科技重鎮，是美國在印太的關鍵夥伴。美台有共同的價值觀，深厚的商業和經濟關係，以及牢固的民間關係，而這形成了雙方友誼的根基，也成為擴大美國和台灣交流的動力。

新版簡報中還說，和《台灣關係法》一致的是，美國會提供必要的國防物品與服務，以使台灣維持充分的自衛能力。而美國也繼續鼓勵，符合台灣人民所願和最大利益，和平解決兩岸分歧。新簡介中也強調，美國將持續支持台灣加入不需要國家地位的國際組織，並鼓勵台灣以有意義的方式，參與無法加入的組織。

郭正亮10日在「新西蘭華人電視台TV28」的「三妹說亮話」網路直播節目中分析，這主要是對「一個中國」內涵重新表述，因為基本上「一個中國就是中華人民共和國」這個部分，也就是中國代表權的部分，是沒有爭議的。可是對於台灣是不是中國的一部分，美國認為很難說清楚，所以就刪掉了。

郭正亮進一步表示，根據上海公報的用語是「海峽兩岸的中國人都認為中國只有一個」，後來美國根據這個語意延伸出「一個中國政策」。問題是台灣現在的執政黨—民主進步黨對於「兩岸的中國人」這個詞恐怕有不同意見，所以美國用一個比較曖昧的方式來表述，就是說「一個中國政策」沒有變，中國就是中華人民共和國，至於台灣是不是中國的一部分？就模糊處理。

郭正亮指出，以前（美國）會說，跟台灣沒有邦交，而維持密切交流；這次講得更露骨，直接說台灣是「印太關係」親密夥伴 ，很多方面是長期合作的關係。

郭正亮解讀，這個意思很明顯，就是要拉升台灣和美國的關係，可是地位又沒有高到可以建交的程度，大概是這樣子。