美國海軍第七艦隊表示，第七艦隊提康德羅加級（Ticonderoga-class）導向飛彈巡洋艦皇家港號（USS Port Royal CG-73）10日通過台灣海峽，這是符合國際法在國際水域的例行航行。

第七艦隊聲明指出，皇家港號駛經台灣海峽，展現美國對自由開放印太地區的承諾。

聲明還說，美軍在國際法允許的任何地方飛行、航行與執行任務。

皇家港號駛經台灣海峽的時機，恰值中共遼寧艦最近在台灣東部外海軍演。中共解放軍東部戰區9日證實，6日至8日，東部戰區組織海、空、常導等兵力，在台灣以東和西南海空域進行實兵演練，進一步檢驗提升多軍兵種聯合作戰能力。

這是美國海軍軍艦過去兩週來第二度通過台灣海峽。

4月26日，美軍勃克級導向飛彈驅逐艦桑普森號（USS Sampson）通過台灣海峽，當時第七艦隊也指出，這是符合國際法在國際水域的例行航行。（譯者：陳政一）1110511