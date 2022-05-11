俄羅斯因入侵烏克蘭，人權理事會成員資格上月被停權後，聯合國大會今天選出捷克遞補俄國。
聯合國大會今天以157票贊成、23國棄權通過捷克遞補案，任期立即開始。
俄國在聯合國人權理事會（United Nations Human Rights Council）任期3年，原預計2023年結束，捷克將完成俄國剩餘的任期。
一名官員9日表示，人權理事會預定12日召開特別會議。
烏克蘭駐聯合國日內瓦辦事處大使菲利潘科（Yevheniia Filipenko）9日宣布，數十個國家要求人權理事會召開特別會議，以因應俄羅斯在對烏克蘭戰爭期間疑似侵犯人權的行為。
聯合國大會過去只有一次通過將人權理事會會員國停權，即2011年3月一致通過把利比亞停權。當時效忠利比亞領導人格達費（Muammar Gaddafi）的軍隊暴力鎮壓抗議者。（譯者：陳政一）1110511
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