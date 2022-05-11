疫情期間遠距上課釀「悲劇」！1名女大生日前用手機視訊遠端上課，過程中她「以為」已經關掉麥克風和鏡頭，就帶著手機到廁所上廁所，沒想到「水聲」當場被傳送出去，洗手時她才發現同學們紛紛傳訊息要她關麥克風，驚覺剛才全班都已聽見她上廁所聲音。

該女網友在Dcard上發文表示，她日前在家用視訊與學校教授遠端上課，因為一時尿急，原以為自己已經將視訊麥克風關掉，沒想到整個過程的「水聲」當場被傳送出去，她在洗手時發現有不少同學LINE她說「欸妳可以把麥克風關掉嗎？」她才驚覺麥克風根本沒有關。

女大生用手機遠端上課，過程中她「以為」已關掉麥克風和鏡頭，就帶著手機到廁所上廁所，沒想到「水聲」當場被傳送出去。（翻攝自Dcard）

該女網友說「因為（尿意）忍有點久，想說要讓自己有得到解放、過癮感覺，不僅一邊深呼吸、吐氣，還上得特別大聲」，而且她的手機當時離馬桶很近，收音效果應該不會太差，她還發現上廁所時，教授上課音量越來越大，可能就是想把她的聲音蓋過。

其他網友紛紛留言「這ASMR公開表演，男同學都臉紅了」、「大型社死現場RIP」、「如果按到鏡頭呢」、「聽了都害羞了」、「好像滿害羞，可以想像那樣的情境」、「如廁請關門，不然會開發男同學們其他方面性趣」、「我關麥克風都覺得尷尬，反正一下下而已，手機放外面吧」。