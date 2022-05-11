【愛傳媒簡秀枝專欄】「映火-向李應元先生致敬」紀念音樂會，於5月9日晚間在國家音樂廳舉行，老友群聚感聚，大家以音符作道別，場面肅穆，淡淡哀悽，感人肺腑。

主辦單位特別留一空位，邀請李應元入席，在樂音中，再次重逢團聚，溫馨感人。大家相信，古道熱腸的李應元來了，就在音樂會上。

當音樂會結束了，觀眾準備離場，突然間，「我是李應元⋯⋯」熟悉的聲音從舞台上大銀幕傳出，觀眾一回頭，手插牛仔褲的李應元，正對著大家微笑。

音樂響起，是李應元深情獻唱《思慕的人》。熟悉的歌聲，親切的笑容，李應元沒有離開。老朋友們呆立在畫面前，跟著李應元的歌聲唱和，不忍離去。

我心內思慕的人，

你怎樣離開阮的身邊，

叫我為著你，暝日心稀微，

深深思慕你，

心愛的緊返來，緊返來阮身邊！

音樂會發起人是福住建設公司總經理簡學禮、蘇金鳳巧思，在音樂廳包廂，留了一個空位給李應元，讓他居高臨下，再次和他的妻子黃月桂、總統蔡英文、前副總統陳建仁羅鳳蘋伉儷、文化部長李永得、科技部長吳政忠⋯，友人代表張富美、江耀宗⋯。

取名為「映火-向李應元先生致敬A Tribute to Y Y Lee 」的紀念音樂會，是場企劃周全，非常專業、又接地氣的紀念音樂會，沒有人上台說話，也沒有灑狗血式的呼天喊地。古今名家、東西曲風，把李應元走過的68個寒暑，在溫馨的回眸中，共同追憶。

簡學禮、蘇金鳳伉儷追憶著往事，9年（2013）年前，時任立法委員的李應元，號召一些朋友們促成了一個不一樣的音樂會，在「二二八」傷痛的66週年，婉轉地把愛和正面力量，傳達出去，祈盼台灣持續的新生。

音樂，是李應元當時的選擇，是跨越知識與黨派的語言。9年後，當年的立委，在完成這塊土地交給他的最後一個任務之後，化身在寬闊的星空之下，同他有限的生命，引領大家無限的思念。

5月9日以李應元的名義，相聚在音樂裏，而且，在國家音樂廳特別留下一個空位，向大家摯愛的朋友—李應元，致上最大的敬意。

李應元，是台灣的關鍵人物。在這美麗的島嶼上，享有華人世界唯一的真民主體制，是很多像應元那樣有情有義的勇者，一起打拼的結果。從在北卡創辦發行台灣學生報，到曼谷的讀書會，有太多的故事被人傳頌、被人回味。

衝破黑名單，翻牆回故鄉，遊走全台灣。揶揄威權政府，喚醒百合世代，終結刑法一百；迎戰台北市長，手牽手護台灣，奠基民主輪替。二任行政院秘書長，四任立法委員；歷任勞委會主委、環保署長，副使美國華府，南任駐泰代表。

李應元樂在挑戰，順位排序是別人的罩門，卻永遠不會阻擋他的勇於承擔。因為一顆浪漫而寬廣的心，無可救藥的燦爛與樂觀，他即便與命運交手，瀟灑一如平常。是歸鄉的遊子，回到安適的家園，平靜地，休息了。當大家閉目聆聽，李應元在音樂裡，他的故事在歌聲中傳唱，叮嚀在詞曲間呢喃。

映由無我，千里星火，應元一路走來，長影不墜。我們在對你的思念中，看到自己的身影，和你在音符間交錯、會心一笑。「映火-向李應元先生致敬」的音樂會，曲目的安排，良苦用心，精彩無比，都是李應元生前愛聽的曲子。

上半場以國際經典為主，包括聖桑（Saint-Saens, 1835-1921）《白鳥》、馬斯奈（Massenet；1842-1912）《泰依思》冥想曲 、薩拉沙泰（Sarasate，1844-1908）《流浪者之歌，作品20 》，以及蕭泰然（ 《望春風》以及柴可夫斯基（Tchaikovsky；1840-1893）《Ａ小調鋼琴三重奏 》紀念一位偉大的藝術家第一樂章 「悲歌」 。

知名音樂家廖皎含、小提琴家凃鳳玹與大提琴家簡荿玄，各個黑禮服裝扮，展現出色琴藝，以音樂經典向老友致敬道別。

聖桑的《白鳥》與柴可夫斯基的《Ａ小調鋼琴三重奏 》，都是對音樂界至交驟逝的道別。聖桑在於1886年完成著名的《動物狂歡節》及《第三交響曲》，並以此獻給當年逝世的好友李斯特（Liszt Ferencz，1811-1886）。

柴科夫斯基《a小調鋼琴三重奏，作品50「一位偉大藝術家之回憶」》，對象正是莫斯科音樂院首位院長，即鋼琴泰斗魯賓斯坦（Rubinstein，1835-1881）。該曲在1882年在魯賓斯坦逝世周年追悼音樂會上首演，溢滿悲痛莊重的情緒，成為柴可夫斯基室內樂作品中，最著名的一首。

全曲演奏時間長達50分鐘，宛若「史詩格局」的室內樂作品，今天的音樂會，截取第一樂章，約20分鐘。

柴可夫斯基充分展現他優美旋律的特長，多愁善感的特質、緬懷故人的氣氛，力透紙背。第一樂章是悲歌小品（Pezzo Elegiaco），甚中板─正確的快板（Moderato assai - Allegro Giusto），奏鳴曲式。在鋼琴簡短的一小節序奏後，大提琴奏出旋律極度優美的第一主題，之後並由小提琴承接延續這股淡淡的哀愁，之後逐漸展開呈式部。

鋼琴、小提琴、大提琴充分交織，音樂時而激昂，時而哀傷。淡淡哀傷的優美，轉成陰鬱的送葬曲風格，再再展現悼念好友的複雜心情，令人感動。

《流浪者之歌》，是西班牙小提琴鬼才薩拉沙泰，於1878年完成的一首管弦樂隊伴奏小提琴曲，薩拉沙泰旅行到匈牙利的布達佩斯時，親聆該地吉卜賽人的幾首歌曲，就採用那些旋律，寫作了這首舉世聞名小提琴曲。曲中屢次出現急速上下行的裝飾句，就是模仿匈牙利吉卜賽人揚琴的聲音，優美而哀愁。

最後是把一切煩惱都拋在腦後，狂舞著速度急快的舞蹈，炫技中產生絢燦奪目的效果，最後在華麗中結束樂曲。李應元在生命中的精壯時期，嘎然而止，《流浪者之歌》最能展現那份玉石俱焚之前的爭戰與放下，讓人不寒而慄。

已逝的旅美作曲家蕭泰然（1938-2015），也曾是台灣戒嚴時期黑名單的一員，一生為弘揚台灣精神，創作無數。重新譜寫《望春風》，把台灣經典歌謠，帶入音樂廳演奏，通俗動聽，也是海外遊子對家鄉的一份寄情。

該場音樂會，挑選了蕭泰然《出外人》、《上美的花》、《嘸通嫌台灣》《永遠的故鄉》，還有改編曲《父親的祈禱文》，都帶著濃厚的懷鄉與傳奇的心情。

牙周病醫學博士陳維斌，則以以《燭光》與《濁水溪溪水濁》向台灣土地致敬。陳維斌比蕭泰然小15歲，旅居日本30多年，不忍台灣歌謠的斷層，脫下白袍，返鄉創作。

陳維斌以《燭光》呈現台灣人在苦難中，透過蠋火微光的打拼，心繫天光的到來，胼手胝足中，迎接否極泰來的重新，令人振奮。

陳維斌的《濁水溪溪水濁》更是經典，由於李應元是雲林人，雲林有條著名的濁水溪，孕育了農業大縣的草地文明。

用台語來寫詞，更能傳達鄉愁，陳維斌用母親之河濁水溪，來映寫抒發台灣人客居他鄉的心情，2009年發表，並贈予雲林縣政府，獲「雲林樂章」封號。

母親之河濁水溪的溫柔與韌性，是遊子對家鄉土地的濃厚情愫與鄉愁。該曲曲風優美、詞意振奮人心，富含強烈的台灣風情味。

陳維斌創作的《濁水溪溪水濁》，彷彿讓大家陪同李應元，神遊雲林老家，再次巡視緬懷那菜圃連天、稻浪翻風的熟悉家園。聽眾在音樂會中，咀嚼著台灣農村土地的愛，更遙想著李應元為家鄉雲林打拼的斑斑血跡與淚痕。

下半場一開始，新井滿的《化作千風》，這是一首鼓勵大家走出創傷，找回失去至愛的希望《千風之歌》是首膾炙人口的名曲，該曲最能表達親人驟別的傷痛，撕心裂肺之餘，如何重新站立起來，刻骨銘心。

根據資料，早在1932年，一名美國女子為同居友人過世的母親而寫；一名英國青年在戰爭中犧牲，臨終前寫下該詩句，轉交給他的雙親，經過媒體報導之後，引人熱淚。

該首詩，本身並沒有名字，一般人就以其第一句「Do not stand at my grave and weep」來命名。

曲子意涵深遠，撫慰了許多傷痛，2001年美國911攻擊事件後，一名美國女孩在追悼儀式中，也唸出該首詩，來表達對亡者的追思，又有一說，此詩詩名為「A THOUSAND WINDS 」，詩的原作者已經不可考（Author Unknown），據說是描述一對印第安戀人的故事，烏帕希和蕾伊拉曾經因為被白人迫害而離散，雖然後來終於結合了，但是蕾伊拉卻在生下女兒後身亡，烏帕希因此非常傷心。

9日晚演出的版本，是由日本作家新井滿譜曲，李敏勇譯成台語版。新井滿曾獲日本芥川賞，才華橫溢，但去年12月間，他以75歲之齡病逝。此時此刻，聆聽該曲，令人動容，尤其李敏勇的文字功力高強，語詞非常吻合李應元生前熱情、樂觀而體貼的個性，就在大家頓失至愛的哀痛中，不要難過，大家要勇敢走出悲情。然而，哲人其萎，點滴在心頭。

由蕭泰然譜曲《父親的祈禱文》，取自麥克阿瑟（Douglas MacArthur，1880-1964）為子祈禱文，透過黃文贊譯寫成台語，彷彿是李應元壯志未酬，留給他的子女，以及台灣的年輕輩，一份誠心的叮嚀，溫馨感人。

該祈禱詞是麥克阿瑟在南太平洋戰爭最絕望的日子裡寫下的。祈禱詞中呈現了麥帥信仰的虔誠，感情的真摯，以及文章的優美，令人百讀不厭，不但是他留給愛子亞瑟一筆最珍貴的資產，更成為全民共享的千古不朽名作。

陳明章《伊是咱的寶貝》，是大家朗朗上口，傳唱街頭巷尾的歌曲，音樂會中大家心領神會，寶島子民，奮起打拼，一棒接一棒，成敗得失盡在笑淚中，不管如何，《伊是咱的寶貝》，台上聲樂家高歌，台下聽眾也跟著喃喃唱和，非常生動。

音樂會中，特別搭配藝術家曾郁文（1954-）的畫作，以「台灣色彩」系列，凸顯台灣鄉土與生命力。

出生台南的曾郁文以台灣色彩自居，投入創作已超過半世紀，他喜歡以人文風情、民俗文化入畫，甚至加入多媒材，早期，水墨勾勒古厝、白鷺絲、水仙的樸實，後以油畫壓克力繪出民俗故事、夜景、古典人物等經典作品。

曾郁文最經典的插曲，是使用土地公金紙，加入水墨薄彩，展現台灣藝術文化魅力，因此被戲稱用「紙錢換美金」的資深藝術家。

粗獷筆觸，挺拔字體，以「先走」、「飄泊」、「思念」、決心」、「紮根」、「堅持」、「傳承」、感動」，串接整個下半場的聲樂傳唱，女高音呂碧玲、吳佩娟，男高音王典、男中音楊勝安，以專業展現台灣的在地生命力與揚帆繼起的希望，女聲樂家以黃色、綠色薄紗盛裝，男歌手的加長外套，甚至蓋臀白襯衫，都讓音樂會在莊嚴肅穆中，也流淌著李應元生前的灑脫熱情，不居小節。

音樂會最具功力，是曲終人散之際，觀眾從座位起身外走。突然間，已經靜止許久的大螢幕跳出來「我是李應元⋯⋯」，然後是「228牽手護台灣」的全省大接力畫面，有著滿滿的希望與活力⋯。許多人眼角泛淚。

接著，李應元熟悉的嗓音，帶出《思慕的人》的台灣歌謠。

「我心內思慕的人，你怎樣離開阮的身邊，

叫我為著你，暝日心稀微，深深思慕你，

心愛的緊返來，緊返來阮身邊！」

是的，李應元沒有離開，他在國家音樂廳。老朋友、老戰友、至交友朋，再也忍不住，淚眼婆娑，應對著手插牛仔褲的李應元。

親自出席音樂會的總統蔡英文，在節目冊扉頁上以「總統引言」，留下短文，字裡行間，真情流露，滿滿不捨。以下是總統的文章：

2021年11月11日，正值盛年的應元兄離開了我們，台灣失去了一位好人才，許多人失去了一位好長官、好夥伴，我也失去了一位好戰友。

李應兄一生擔任過許多公職，不論是立委、駐美副代表、行政院秘書長、勞委會主委、雲林縣副縣長、環保署署長，或駐泰國代表，在任何職務上，他都盡心盡力，從來不計個人榮辱、惜情重義、樂於分享，也因此在海內外和社會各界都有許多好朋友。

應元兄最為人津津樂道的，就是處事圓融、善於協調。他在2004年民進黨副秘書長任內舉辦的「228百萬人手牽手護台灣」活動，充分展現出這項特質。當時，北起基隆市和平島、南至屏東縣佳冬鄉昌隆村，全台超過200萬民眾參與，一起站出來牽起手。這個活動要辦起來不簡單，從中央到地方，需要協調的事項不勝枚舉，經過李應元南北奔波，多方溝通協調，最後成功寫下歷史，讓國際看見我們守護台灣的決心，也讓大家留下了滿滿的感動。

應元兄的人生很精采，留下的不只是有形的著作或建設，還包含無形的身影及價值，也是政治人物的典範。這場音樂會演出的，都是應元兄喜歡的曲目，這些歌曲經過時間的淬鍊與世人的傳唱，成為一代經典，也讓大家在旋律中懷念應元兄的身影，在歌聲中回憶應元兄的笑容。

謝謝應元兄，你永遠活在我們的心中。

作者為典藏雜誌社社長

照片來源：作者提供。

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