台北市信義區房價貴到連外媒都嘖嘖稱奇，且還在不斷上漲，去年底平均每坪落在151.9萬元，可說是「蛋黃中的蛋黃區」，但高價格不代表高品質，本刊接獲投訴，指某社區管委會長期擺爛，地下室有15戶，管委會不但不進行修繕，放任其破敗成廢墟，大門也故障多年，導致街友、毒蟲和通緝犯在此徘徊，有如鑽石礦中的貧民窟。

5月6日下午，本刊行經熱鬧非凡的北醫商圈來到被投訴的社區，該社區依山而建，映入眼簾的是一片綠意，連空氣都是市中心難得的清新，從外表看來就像是斜坡上的幽靜小豪宅，但記者在吳姓住戶的帶領下入內查探，才知道何謂「金玉其外，敗絮其中」。

先經過一扇因故障而無法關閉的大門，接著進入吳小姐居住的地下室，才幾秒鐘的光景就恍如進入2個世界，地下室燈光昏暗，多盞燈無法開啟，少數亮著的日光燈下可見到厚而完整的蜘蛛網，大蜘蛛在網中等待獵物，牆壁上滿是壁癌，倉庫區也髒亂不堪，更留有清水都無法完全洗滌的便溺痕跡，公共區地上滿是菸蒂垃圾，破敗程度彷如廢墟。

「管委會根本不管地下室住戶死活，什麼都不修，發生火災後果難以想像。」吳小姐提到，她在2013年以畢生積蓄加親友借款，共300萬元買下地下室約10坪的套房，而該社區分為A、B棟，每棟5層樓，共有51戶，她身為單親媽媽，原以為有房之後的日子會逐漸安穩，但搬進去才知道自己根本被當作二等公民，飽受樓上住戶的冷眼與差別待遇。

該社區疑似因大門故障未修理，導致街友在此徘徊居住，連警方都來這裡找犯嫌。（圖／讀者提供，CTWANT合成）

吳小姐說，地下室有15戶，是整個社區最多住戶的區域，按照人多勢眾原則，地下室本該是最有話語權的樓層，但此地環境糟糕，大部分的屋主早就搬離，將房間出租，搬不走的也多是經濟狀況不優渥的人，他們對管委會早已寒心，對社區事務也沒有興趣。

在住戶「自己都不關心自己權益」的情況下，管委會也樂得把他們當空氣，對地下室的破敗視而不見，請清潔工來打掃也會跳過這層樓，只有收管理費的時候會想起他們，而這樣的漠視也對社區安危和民眾安全造成極大威脅。

「有住戶看到毒蟲在公共區域拉K，流浪漢也很常進來大小便，警察還跟我聯絡說想找通緝犯。」吳小姐餘悸猶存的表示，地下室因鐵門故障而門戶大開，非住戶者也可自由出入，曾有住戶目睹癮君子當眾吸毒，相對溫暖的室內也成為街友冬天最好的歸宿。

吳小姐說，地下室有幾戶是單身女性，被這些「不速之客」嚇得花容失色，晚上進出自己家都還要提心吊膽，她曾幫街友聯絡社工，希望讓他們得到安置，街友們卻找盡各種理由不進入收容單位，在趕不走、勸不聽，管委會又不想管的情況下，只能放任他們像地縛靈般繼續在那裡徘徊。

該社區看似是山坡上的清幽小豪宅，實則地下室天花板破損嚴重，住戶經過時都膽戰心驚，就怕塌下來發生意外。（圖／黃威彬攝，CTWANT合成）

「地下室真的被歧視，連房間內的冷氣都被要求要拆除。」吳小姐提到，她9年前搬進來時房內裝有冷氣，但她住了2、3年後，一樓住戶便以噪音和「還外牆給所有權人」為由要求她拆除空調，一樓住戶更向她的鄰居提告，吳小姐為避免曠日廢時的法律訴訟，最終只能咬牙強拆，在宛如烤箱的套房中度過酷暑。

吳小姐無奈表示，她曾將地下室的慘況告訴主委，並多次致電想尋求解決方法，但都被「已讀不回」，她也想自力救濟，將倉庫區出租並用租金來修繕，但主委這時立刻跳出來，表示租金要「全社區共享」，嚴重的雙重標準讓她忍無可忍，決定說出真相，希望能爭取到最基本的居住環境。

該社區主委回應指出，地下室有多戶長年沒繳管理費，電費和洗水塔的費用也都不出，在樓層修繕上難有公平的方式去處理；去年的確有街友進出，也請來警察處理，今年就沒再見到街友出入。主委表示，對外大門是因該樓住戶想通風才打開，並非故障，樓上住戶也因此十分擔憂安全問題；至於冷氣糾紛，他只知道一樓住戶在裝冷氣時影響到公共區域的植物，而植物是B1住戶在維護，雙方因此有爭執，其他詳情並不清楚。

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