俄羅斯入侵烏克蘭被控侵犯人權，其聯合國人權理事會（The UN Human Rights Council）成員資格上月遭停權後，聯合國大會（The UN General Assembly）10日舉行無記名投票，193 個成員國中有180國參與投票，結果以157票贊成、23國棄權的壓倒性多數選出捷克作為遞補國，任期由即日起至2023年12月31日。

聯合國人權理事會有47 個成員國，根據成員國區域分布，遞補俄羅斯的國家必須來自東歐，而捷克是唯一參選的國家。烏克蘭駐聯合國日內瓦總部大使菲利潘科（Yevheniia Filipenko）9日宣布，數十個國家要求人權理事會召開特別會議，「以考量烏克蘭人權惡化的情況。」

這是聯合國大會第二次通過將人權理事會會員國停權。2011年初，利比亞受到埃及和突尼西亞革命影響，爆發大規模反政府示威，當時效忠利比亞領導人格達費（Muammar Gaddafi）的軍隊暴力鎮壓抗議者，利比亞因此遭到停權，國際刑事法院（ICC）甚至以涉嫌違反人道主義的罪名對格達費及其子、姊夫發出逮捕令。

自入侵烏克蘭以來，俄羅斯相繼在多個聯合國機構失去成員資格，包括聯合國婦女組織（UN Women）、聯合國兒童基金會（UNICEF）的執行委員會和非政府組織委員會、聯合國原住民議題常設論壇（UNPFII）及聯合國世界觀光組織（UNWTO）。