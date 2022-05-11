COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情依然在全球各地肆虐，北大西洋公約組織秘書長史托騰柏格和微軟公司創辦人比爾．蓋茲今天確診。

路透社報導，總部位於布魯塞爾的北約組織（NATO）發言人今天在推特發文指出，史托騰柏格（Jens Stoltenberg）確診但症狀溫和，依比利時衛生醫療指導原則，未來幾天將居家隔離工作。

另外，比爾．蓋茲（Bill Gates）今天推文指出，他接受COVID-19檢測呈現陽性反應。（譯者：徐睿承/核稿：劉文瑜）1110511