北韓新冠肺炎

多名消息人士10日告訴長期觀察北韓的《北韓新聞》（NK News），首都平壤居民周二下午突然收到命令，要待在戶內。其中一名消息人士說，這是因為「全國封鎖」，而另一名消息人士則說，這是由於未具體說明的「全國問題」。

其中一名消息人士說，北韓當局下令後，隨即引發民眾匆匆返家，平壤公車站前周二下午大排長龍，還可以看到，其他當地居民急忙走路回家。

一名消息人士說，北韓當局顯然指令居民不要出門，但並沒有具體說明，何時會收回成命。據《北韓新聞》了解，儘管北韓時間周二下午約5點時，還有農民在與南韓坡州（Paju）附近的邊境耕作，但相關命令很可能在全國發布。事實上，就在平壤當局下封鎖令前幾星期，由於和北韓接壤的遼寧與吉林省新冠肺炎病例激增，北韓和中國暫停了陸路貿易。

然而，一位在平壤工作的外國外交人員說，縱使在2020年新冠肺炎大流行前，下令短期不出門的指示並不罕見。上周北韓當局也曾突然下令，要居民待在戶內，但平壤的消息人士說，當時封鎖和一般所謂的「黃塵」（yellow dust）有關。由於北韓擔心，新冠病毒會隨外國的沙塵暴入境，因此先前曾數度下令，要平壤居民待在室內。