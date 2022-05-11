本土疫情延燒，台灣相對應的防疫政策卻走樣，表態參選桃園市長的國民黨羅智強昨（10日）在臉書表示，陳時中部長的防疫要訣可以用8個字來形容，也就是「朝令夕改，且戰且走」其結果就是，「人民倒楣，無所適從」。

羅智強透露有兩位民眾向他反應基層人民最真實的痛苦，希望陳時中可以聽見。其中一位民眾表示，「我們小市民實在無奈、面對偉大陳部長沒有思前顧後一變再變的政策、我們無所適從」，像是就讀國小女兒因同班同學確診而被匡列居隔，因為國小生必須有一位家長陪同、雖然家境吃緊，也得請假、後來聽說有防疫補助、心裡壓力才稍減，但是相關配套措施卻令人感到混亂。

該民眾進一步談到，自己全身無力酸痛，喉嚨痛，頭痛、胸痛、覺得自己快死了、還要拿著快篩劑去PCR、在大太陽下站了快兩小時、都快暈倒，女兒則是和自己症狀都一樣還高燒不退，不得已送到急診，還是排隊、排半天拿了藥回家、她吃了藥繼續高燒，「我生著病還得顧著她、所謂的沒問題的醫療量能呢？」

另一位民眾表示，，非常感謝醫院對病人的照顧，但現行陪病規定造成家屬很大負擔，因工作關係，住院家屬必須輪班照顧病人，一人的確有公費PCR，但另一人需做自費PCR，但每次費用就要4500元，而且每三天就要再做一次，每次又要4500，能理解疫情的關係，進出醫院需要陰性證明，但這樣的費用造成民眾很大的負擔。病人生病對家屬已經是很大的負擔，再加上這費用，更是另人受不了的負擔。

對此有網友留言表示，「政府聽到人民的聲音？」「看了讓人又氣又難過」、「兩個家庭辛苦了，雖是社會的一角，但確實是現在所有百姓每天會碰到的問題，到底是怎樣的超前部署讓人如此無奈又無助」、「要再加四個字（自求多福）」。