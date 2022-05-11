民進黨台北市議員梁文傑日前公開審計部一份資料，怒批台北市政府僅花費53萬元的預算買快篩，甚至比金門縣政府還要少，引起軒然大波，但媒體人黃揚明表示該資料不應該被這樣解讀，更指出在該資料中，民進黨執政的多個縣市政府，採購快篩試劑的金額與數量都掛零！

黃揚明昨（10）日在臉書表示，日前主計總處到立法院財政委員會針對「各政府機關採購快篩試劑亂象」進行報告，結果書面報告中的一份表格，被執政黨民意代表拿來攻擊台北市政府採購快篩全國最少，但他指出，該資料不能用這樣的方式去解讀。

黃揚明表示，若用相同邏輯去檢視，就可以發現在該表格中，包括基隆市政府、新竹市政府、嘉義縣政府、台南市政府及屏東縣政府等民進黨執政的縣市政府，採購快篩試劑的金額與數量全都掛零；且連衛福部都僅花費5629萬餘元採購快篩劑，比國防部的7994萬餘元還少。

黃揚明透露，該表中的「共同供應契約」才是最大關鍵！他指出，該項目占今年1至4月採購總額的77％，高達8.2億餘元，而共同採購契約是包括中央及地方各機關的採購金額，但因為主計總處沒有將細項列出，才會發生此次的誤解事件。

黃揚明解釋，該資料顯示，不分中央或地方政府機關，總共在今年1至4月花費10.68億餘元採購快篩，而其中有8.22億元是依財政部委託台灣銀行的共同供應契約來採購，其採購金額為國產每劑59元、進口每劑95元，代表這8.22億元可以買到866萬餘劑（全進口）至1394.5萬餘劑（全國產）的快篩劑。

黃揚明酸，中央和地方政府花了4個月，透過共同供應契約最多也只能採購到1394餘萬劑快篩，結果衛福部委託一間200萬資本額的小公司，必須在短短1個月內買到1700萬劑快篩試劑，「這樣的現象才叫台灣奇蹟吧！」