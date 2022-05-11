晶圓代工廠力積電(6770)受惠產能持續滿載，2022年4月合併營收再創73.26億元新高，且公司研發的3D人工智慧記憶體（AIM）晶片製程平台獲得經濟部科專計畫補助，並攜手成功大學將智慧製造技術導入旗下晶圓廠，展現研發布局與營運榮景帶來的強勁發展動能。

力積電公布2022年4月自結合併營收73.26億元，較3月72.03億元成長1.71％、較去年同期49.48億元成長達48.05％，再創歷史新高。累計前4月合併營收280.35億元，較去年同期181.87億元成長達54.14％，續創同期新高。

力積電先前法說時表示，公司第二、三季稼動率將維持滿載，新台幣貶值有利營收成長、抵銷材料成本上升影響，配合長期合約（LTA）效益顯現，預期第二季營運將持穩首季，下半年毛利率有機會較上半年再提升幾個百分點，對全年營運維持審慎樂觀看法。

力積電總經理謝再居指出，雖然下因手機、PC等消費產品銷售下滑，影響驅動IC及CMOS影像感測器（CIS）等產品線，但公司透過提高車用、基礎通訊用晶片等需求續強的產品線投片量來因應調節，預期今年仍有相當可期的營收及獲利成長。

而力積電打造的3D AIM晶片製程平台，使晶片設計業者未來可根據產品所需的DRAM容量、頻寬彈性擴充，降低高速影像處理、人工智慧（AI）、深度學習與其他高效能運算的晶片設計難度和成本，滿足高記憶體頻寬、低耗能的應用需求。

力積電表示，此研發專案將提供國內中小型設計公司相關矽智財（IP）、DRAM晶圓半成品及其他技術支援，共同爭取商機。同時，亦正同步開發可程式化邏輯電路技術，結合3D AIM製程平台提供邏輯與記憶體完整解決方案，協助晶片設計與系統廠縮短AI產品開發時程。

產學合作方面，力積電日前與成功大學智慧半導體及永續製造學院簽約，將由成大智慧製造研究中心主任鄭芳田主持合作計畫，規畫驗證、導入全自動虛擬量測（AVM）系統與智慧型預測保養（IPM）系統。

力積電指出，公司已成功轉型為少量多樣的晶圓代工生產模式，借重上述關鍵智慧製造模組技術，無需投資大量量測機台便能即時線上品質全檢，並對設備關鍵零組件的健康狀態提前有效監控，以達成零缺陷製造目標，提升晶圓代工廠品質、交期及生產力。