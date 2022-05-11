連鎖餐飲集團瓦城(2729)公布2022年4月自結合併營收2.82億元，較3月3.61億元減少21.89％、較去年同期4.03億元減少達30.1％，為近9月低點。累計前4月合併營收14.87億元，較去年同期16.69億元減少10.88％，仍為同期第三高。

瓦城表示，4月營收下滑主要由於全台疫情持續延燒，影響民眾內用意願，餐飲業面臨新一波挑戰與衝擊。瓦城對此以樂觀態度迎接挑戰，推出4大重點營運策略迎戰逆風，衝刺動能力拚營收回升。

瓦城指出，集團持續以「安心餐廳2.0」最高標準防疫措施守護顧客安心用餐無虞，把握顧客信賴及5月母親節聚餐內用商機。其次，集團再度啟動全台最大雲端廚房量能，滿足需求隨疫情持續擴大的外帶外送服務。

再者，瓦城因應單人用餐需求，推出16款全新泰式及中式個人餐，提供顧客全新味覺與視覺感受。最後，集團提前於4月展開全台7大品牌通路與瓦城商城「端午禮盒」銷售，搭配瓦城商城銷售組合與優惠，力拚增添營收成長動能。

面對與疫情共存情勢，瓦城集團以加速突破創新步伐因應，除持續鞏固內用安心服務，並積極拓展外帶外送及線上線下整合，強化營運動能，力拚營運能穩步回升，董事長徐承義對未來發展仍維持樂觀看待。