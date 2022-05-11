臉書網友留言。（圖／翻攝自臉書）

確診民眾愈來愈多，相關藥物需求也隨之增高。民進黨立委高嘉瑜刊出「清冠一號」申請流程圖，並呼籲PCR確診有緊急需要的民眾，趕緊打電話「視訊看診」，委由親朋好友到院取藥。此消息引熱議，大批網友直接留言「缺貨」二字，諷刺無論政策再漂亮、流程再詳盡，東西缺貨也沒用。

高嘉瑜昨日（10）再臉書發文，刊出「港湖區視訊診療中醫院所資訊」、「COVID-19確診個案居家照護 使用清冠一號申請流程」兩張圖，提醒有緊急需要的PCR確診民眾，要趕緊打電話「視訊看診」，委由親朋好友到院取藥。

高嘉瑜指出，COVID-19確診個案居家照護者使用公費「清冠一號」，相關申請流程如下：1、個案直接聯絡責任院所，院所協助安排中醫師通訊診療評估個案狀況。2、民眾自行預約：可利用中醫師全聯會網頁，查詢提供通訊診療院所名單及聯絡方式；或撥打22縣市中醫師公會專線，協助媒合住所附近中醫院所進行通訊診療。

此文引發熱烈討論，網友紛紛回覆：「缺貨」、「缺貨啦」、「到處都缺貨」、「政策再漂亮，東西都缺貨，有何用？」「妳很用心，但妳的老闆沒貨下來，圖片再精美也沒用」、「過去問護士說沒有清冠一號了，缺貨」；也有網友表示：「謝謝嘉瑜，因為我有看到妳為百姓付出，辛苦了！妳人美，心也美」、「高美眉，感謝您對選民健康的努力。繼續這樣做就對了，加油！」「你應該要追捧政策的才對，怎麼會拆各種政策的台的？」「民進黨唯一說真話的人」