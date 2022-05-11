電信三雄公布4月財報成績單，中華電(2412)4月單月、累計每股獲利分別為0.4元、1.57元，持續坐穩電信獲利王，其次為台灣大(3045)、遠傳(4904)，整體排序和3月表現相同。

中華電4月合併自結營收為176億元，較去年同期成長7.7%，稅前淨利為40億元，歸屬於母公司業主之淨利為31.2億元，稅後EPS為0.4元；累計前4月稅後EPS為1.57元，與第二季財測達成率相較，營業收入、營業淨利、稅前淨利及每股盈餘達成率皆超越預期。

中華電隨5G用戶數與整體090門號數持續增加，行動服務營收維持增長態勢，行動月租型ARPU年增3.4%，已連續13個月成長；銷貨收入因商品等銷量增加，持續推升營收；寬頻接取營收與數據網路營收亦受惠於數位生活型態及宅經濟發展，升速客戶數與固網寬頻營收持續雙成長，寬頻ARPU年增3.5%，自110年度起已連續16個月成長。

台灣大4月自結合併營收129.5億元，EBITDA為28.6億元，營業利益13.8億元，稅後淨利9.7億元，稅後EPS為0.34元。累計前4個月合併營收527.4億元，EBITDA為113.1億元，營業利益54.8億元，稅後淨利為36.9億元，稅後EPS為1.31元。

台灣大財務長兼發言人俞若奚表示，4月5G、電商、家用寬頻三大引擎同步增溫，行動服務營收持續較去年同期成長，電子商務營收年增亦達35%，使合併營收年成長擴大至15%。電信業務方面，5G與mo幣多、好速成(又又)、Disney+ 三大獨門方案持續助攻資費升轉及用戶黏著度，帶動智慧型手機月租ARPU連續11個月年成長。獲利方面，電信業務因成本費用控制得宜，EBITDA年成長6%，並已連續6個月呈年增，顯示電信產業環境轉佳，4月份合併EBIT與稅後淨利分別較去年同期成長8%與12%。此外，AppWorks Fund III本月持續實現投資獲利，貢獻稅後淨利約3%。

遠傳4月合併總營收為68.76億元，年成長8.1%，合併EBITDA為24.93億元，年成長8.4%，連續13個月正成長；稅後淨利為7.29億元，單月稅後EPS為0.22元；累計至今年4月，遠傳合併總營收為287.80億元，年成長率高達5.8%。累計合併EBITDA與稅後淨利為100.60億元與30.55億元，年成長率分別高達10.6%、24.3%；稅後EPS為0.94元。

遠傳受惠於5G用戶數攀升，帶動ARPU上揚、總用戶數持續增加，且月租型客戶流失率持續低檔，遠傳4月行動服務營收年成長率達2.3%。遠傳數位轉型效益持續擴大，在企業客戶、個人用戶雙引擎挹注下，4月份新經濟營收維持雙位數強勁成長動能、年成長率高達33%。