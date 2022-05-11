和勤(1586)第一季營收7.24億元，創單季新高，年增15.58％；材料成本上漲遞延效應，影響歸屬母公司稅後淨利0.26億元，年減32.97％，季增136.37％，每股稅後淨利0.32元。公司表示，已經與客戶建立價格調漲機制，多數產品於今年起落實調漲後的價格，第一季營收與獲利均較去年第四季上揚，漲價效益已經開始顯現。

第一季延續去年第四季旺季效應，加上美系電動車大廠訂單快速爬坡，單季營收創下新高，惟原物料於去年第四季漲至高峰，材料成本上漲的遞延效應，影響毛利率表現不及去年同期。和勤彰化全興廠與嘉興和新廠擴產完工的相關折舊及攤提增加，以及兩岸增聘優秀人才，營業費用較去年同期增加，因此獲利表現不及去年同期。不過，在公司調漲產品價格之後，材料成本轉嫁給客戶，獲利表現也在去年第四季落底，今年第一季獲利季增幅度超越營收季增幅度。

在汽車零件方面，和勤與全球汽車零件供應領導商麥格納、博格華納等主要客戶在原本的產品之外，再爭取到日系、韓系品牌門鎖、座椅等平台件訂單，未來可望持續增加量產品項，並跨入新能源車電驅類產品的合作。

新能源車零件方面，美系電動車大廠歐洲廠啟用，訂單自3月起快速爬坡，在高壓開關平台件、門鎖零件之外，還將增加剎車系統零件，今年的訂單出貨將較原先預期高出許多，雖然4月份上海客戶的訂單出貨受上海封控影響，在物流恢復之後，已盡速出貨給客戶。其他新能源車品牌除了已供應座椅、門鎖零件，也布局模組化電驅零件，新能源車零件營收比重將穩定提升。