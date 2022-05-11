首波梅雨季滯留鋒逐漸接近中，氣象專家吳德榮表示，今、明兩天大氣不穩定，有局部較大雨勢，特別是午後，周五到下周一首波梅雨滯留鋒徘徊，全台有雨，注意中小尺度對流造成的劇烈天氣及累積的致災性降雨；氣溫方面，周五明顯轉涼，下周一清晨、夜晚及下周二晨，北台灣最低溫探16度。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄表示，今日大氣不穩定，有局部短暫陣雨或雷雨，有較大雨勢，午後機率較高；北部氣溫21至29度，中部22至32度，南部23至34度，東部20至32度。明天（12日）鋒面逐漸接近，大氣不穩定，天氣與今天類似。

吳德榮表示，周五至下周一（13至16日）首波梅雨滯留鋒徘徊，為各地帶來陣雨及雷雨，注意中、小尺度對流系統所伴隨的劇烈天氣，像是雷擊、強風、瞬間強降雨，以及累積的致災性降雨。周五各地氣溫逐日下降、明顯轉涼，下周一晨、晚及下周二晨，北台灣最低氣溫降至16度左右。

氣象局也指出，未來一周台灣附近水氣偏多，尤其是梅雨鋒面接近時，也就是周四晚到下周一（12至16日），若有環境動力配合，局部地區有大雨或豪雨等級降雨的機會，其中周六、周日（14、15日）影響最劇，下周一（16日）鋒面逐漸南移，雨勢雖趨緩但仍要留意山區累積的降雨。

吳德榮表示，下周二、三（17、18日）滯留鋒短暫南移至巴士海峽，下周四、五（19、20日）滯留鋒又逐漸北移，台灣天氣再度不穩定。但這是第7至10天的末期模擬，需繼續觀察。