載板廠積極擴產，AOI檢測設備商由田(3455)載板設備訂單能見度達2023年，由田表示，今年營運可望逐季走高，法人預估，由田今年營收可望維持20%以上成長，全年毛利率可望守穩50%以上水準。

由田在載板檢測領域發展超過十餘年，已成功在兩岸地區獲得絕對領先的外觀檢查市佔率，近兩年更受惠於載板供不應求，營收貢獻呈現大幅的成長；根據市場研判，載板的供需缺口尚未收斂，各大載板廠未來幾年仍會有擴產計畫要進行，由田的訂單能見度也一路看到2023年，為公司今年的營收亮點之一。

第1季為由田營收傳統淡季，且受到中國封控政策影響，少數客戶的部分廠區，交機出現延後情形，由田第1季合併營收4.35億元，營業毛利為2.19億元，年成長18.01%，合併毛利率為50.48%，年增7.83個百分點，為歷年同期新高，稅後盈餘為7741萬元，年增90.9%，為近10年同期次佳，每股盈餘為1.29元。

由田表示，獲利成長除產品線調整有成外，美元匯率走強，業外收入與投資收益表現俱佳等亦有所貢獻。

由田在半導體領域持續推進，包含針對驅動IC的捲帶式COF檢查機，以及半導體後段製程的Fan-out、RDL等皆有對應方案，尤其近年在HPC、AI等高階應用帶動下，先進封裝的需求將會持續擴大，不僅後段封裝測試廠、晶圓代工/製造廠商亦不斷搶進以求分食大餅，由田可望掌握此趨勢，大幅搶占半導體檢測市場市佔；由田去年來自半導體、COF及先進封裝載板等的營收貢獻合計超過5成以上，已然成為帶動營收成長的主要動能。

由田4月合併營收1.99億元，月增33.82%，較去年同月成長4.96%，為今年單月新高，累計前4月合併營收為6.33億元，年增1.3%；隨著中國管制逐漸放緩，由田表示，營收可望於第2季起逐季墊高；近年產品比重調整有成，大幅提升載板與半導體領域的業務比重，而LCD面板業務則順應產業週期緩步降溫，將有助於維持毛利水準穩定。

展望2022年，由田表示，公司審慎應變疫情帶來的干擾，不過以目前訂單的掌握度來看，客戶整體需求仍維持強勁，法人預估由田全年營收成長目標將維持2成以上，且全年毛利率可望守穩50%以上水準，每股盈餘亦可望挑戰再創新高。