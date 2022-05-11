0854:CNN報導，立陶宛外長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）周二在華盛頓表示，俄羅斯總統普丁與支持他的整個政權都應該下台以阻止俄羅斯的「好戰」，他並預測克林姆林宮會隨著戰爭而變得越來越不穩定。

藍斯柏吉斯強調，在普丁下台之前，他們都需要考慮長期戰略問題，因俄羅斯可能會考慮再次開戰，且不排除北約國家。他認為，要俄羅斯結束好戰狀態就是在政權倒台的時候；但他未建議西方採取具體行動將普丁趕下台，而是認為在沒有任何積極手段的情況下，只能期待俄會內部政變。

他還表示，立陶宛在尋求美軍的永久駐軍，並稱將「對像俄羅斯的侵略者的最大威攝」，並尋求在下個月於馬德里舉行的北約峰會獲得支持。

俄羅斯米格（MiG）-31戰機搭載「匕首（Kinzhal）」高超音速空射彈道飛彈，從敘利亞赫梅明（Hemeimeem）空軍基地起飛的資料照。（美聯社/俄羅斯國防部）

0750:美曝俄強攻烏 狂射高超音速飛彈

據1名國防高層官員說，五角大廈認為，從俄羅斯侵略烏克蘭開始，已發射了約10—12枚高超音速武器。

據BBC新聞網報導，這名官員周二說，美國沒有俄軍部署這些武器的確切數字。而據莫斯科說，「匕首（Kinzhal）」高超音速空射彈道飛彈可打擊遠達2,000公里外的目標，時速比6,000公里還快，而他們3月時首度發射這款飛彈，以攻擊烏克蘭境內的目標。