「黑男」旗下正妹網紅「Ms. Johnny 御姐強尼」，有著精緻五官與火辣身材，經常在社群分享性感辣照，曾在YouTube頻道上傳只穿「史庫水」逛夜市的影片，引發熱議，她昨天(5/10)在社群求救，透露上班時遭一名客人拖到廁所強吻，公司竟不准她報警，讓她不得已求助網友「該怎麼辦？」。

御姐強尼昨天在IG現實動態發起Q&A，透露如今她除了網紅身分外，還找了一個正職，卻在這間公司遇上嚴重性騷擾，「客人把我拖去廁所，要親我，我很努力掙扎才逃脫」，告知公司後，公司竟然說不能報警，還要她對家人「報喜不報憂」，也不跟她說後續要如何處理。

御姐強尼詳述受害經過，遭狼客拖廁所強吻，公司還不准她報警。(取材自i.g_johnny IG)

最過分的是，御姐強尼被傷害後，公司不但不幫她討公道，「以後再看到那個客人還是要微笑點頭」，讓她感到受辱又不知所措，因此上網求救，「如果是你們在這樣的公司，你們後續會如何看待並且處理這個問題」。

問題發出後，御姐強尼收到許多網友們的安慰跟意見，其中也有些人產生了誤解，因此她特地澄清，事情是發生在她搬到台中後，又另外找的新工作，並非是在黑男的公司裡，「黑男跟探西很疼我的，發生這些事他們也都知道還都幫我想辦法，要我不要縱容公司，一定要離職然後報警」，也表示事發時廁所外有監視器，也有很多同事知道這件事情。

御姐強尼也發了另一則IG限動，澄清不是遭到性侵，解釋了狼客對她做的行為，「他是把我口罩拉下來說我很漂亮就要親我，還拉了2次，但都沒有成功，因為我有掙脫」，表示因為眾人都很替她緊張，怕她是被性侵，所以趕緊出面說清楚，「也謝謝給我意見的你們，大部分的人都堅持報警」。