本土確診個案暴增，一名媽媽表示，3歲大的兒子快篩陽性，她當場崩潰大哭，沒想到兒子竟反過來安慰，她趕緊收起眼淚帶兒子到醫院做PCR，結果為陽性確診，兒子目前反覆發燒，還一度燒到40度，令她十分心疼，呼籲大家不要輕忽新冠病毒，貼文吸引上萬網友按讚、留言。

原PO昨（10）日於臉書社團《爆廢公社公開版》指出，9日晚間3歲的兒子使用家用快篩，結果出現兩條線，她直接崩潰大哭，兒子見她哭得傷心，下秒竟拍拍她的肩膀安慰，「媽媽不要哭，沒事的，沒事的，媽媽乖」。

原PO見兒子這麼懂事，趕緊振作起精神，帶著兒子到醫院做PCR篩檢，10日下午檢測結果為陽性確診，兒子發病後反覆發燒，甚至燒到40度，還有嘔吐的狀況，服用醫院開立的藥水、藥粉及塞劑等藥物，症狀漸漸緩解，也讓兒子多補充水分、排尿及排汗，但看兒子受病毒折磨，她既心疼又難過，認為即便現在確診大多都是輕症，還是不要輕忽。

貼文曝光，吸引2.2萬網友為她打氣，「這麼小就要受到病毒折磨，好心疼」、「我懂你的心境，我孩子也是確診，看到她難受的模樣，我都躲在角落哭」、「我孩子也是確診，第一時間我也是哭出來，現在已經第5天了，狀況好很多」、「我跟孩子也剛經歷完，當下我也是崩潰哭了，加油！會挺過去的」、「看到自己的小孩確診受苦，再轉頭看看所謂的超前部署，心裡真的很不爽」、「我家兩個孩子確診後，也是輪流發燒，燒到40度，反反覆覆，真的心很累」。