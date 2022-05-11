小編今天（11日）精選5件不可不知的國內外財經大事。台股融資3天減少44.46億元，在散戶被抬出場之際，10日台股出現逾300點拉抬，專家表示，八大公股行庫並未進場買台股，呈現賣超4.55億元，反倒是外資僅小賣16.1億元，但仔細觀察外資買超及賣超金額都高達850億元以上，顯示神秘的中實戶資金透過外資帳戶進行拉抬及換股，收斂外資對台股的賣超金額，企圖穩定台股投資人的信心。預計台股將進入熊市的反彈波，有望達萬七。

【1】神秘資金出手 台股破底翻

台股10日上演戲劇性逆轉秀，神秘資金進場，由崩盤314.48點到翻紅上漲12.78點，足足勁揚了327.26點並收復萬六。

第一金投顧董事長陳奕光、康和證券投資總監廖繼弘認為，10日出現本波段第四個跳空缺口，恐慌情緒達到最高峰，但5月出口預計將創同期新高，基本面不差，當日立即回補缺口，預計台股將進入熊市的反彈波，有望達萬七。

【2】史上最強單月！台積電4月營收登高

晶圓代工龍頭台積電10日公告4月合併營收1,725.61億元，創下單月營收歷史新高。雖然外在環境變數衝擊消費性電子產品終端銷售動能，但包括車用晶片、工業自動化、高效能運算（HPC）等需求續強，台積電產能利用率維持滿載，加上新台幣兌美元匯率貶值，4月營收得以創下新高，第二季營收可望達業績展望高標。

【3】台積電明年漲價？ 業內說真相

10日市場傳出，台積電2023年1月起將續調漲晶圓代工價格，其中成熟製程部份將漲價8～9％，先進製程部份將漲價約5％。業內人士表示，消息並不正確，台積電此次只針對部份成熟製程晶圓代工「報價低於同業」部份調漲，先進製程價格持平不動，並沒有全面調漲情況發生。

【4】弟弟派又槓上大哥 巴拿馬長榮國際董座鬧雙包

長榮集團經營權大戰再度開打，大房二子張國明、三子張國政及二房張國煒以六成持股過半為由，10日在台召開巴拿馬長榮國際（EIS）股東臨時會，並撤換永久董事長張國華，推選張國明為永久董事長及總經理。

【5】貨櫃三雄營收 連九月破千億

貨櫃三雄憑營運績效力抗大陸封城影響，4月總營收不僅連九個月突破千億元大關，也居歷史第三高。繼長榮、陽明4月營收分別繳出年增102.52％、69.9％，寫歷史第三高、次高佳績後，萬海航運10日公布4月營收247.46億元，月增1.78％、年增65.65％，也寫歷史第三高。