日本資深搞笑團體「鴕鳥俱樂部」的成員上島龍兵，今（11日）凌晨被妻子發現在東京中野區自家輕生，上島龍兵到院前已沒有生命跡象，享壽61歲。上島龍兵不只是日本家喻戶曉的藝人，在日本諧星界也有極高地位，「接吻藝」段子更是讓人耳熟能詳，上島龍兵今年在日劇《SUPER RICH 超級有錢》、《真凶標籤》都有演出，上島龍兵死訊一出，讓外界都很震驚。

上島龍兵最知名的搞笑梗就是「接吻藝」，是指在雙方吵架時，彼此的距離越靠越近，看似準備要打起來了，他最後卻是親對方一下，反差結尾讓人噴笑，這個橋段不只讓上島龍兵大紅35年，也成為日本綜藝節目常用的搞笑梗，上島龍兵還因此吻遍許多年輕藝人和偶像，像是櫻井翔、松本潤、近畿小子、山下智久等型男，都曾被他奪吻。

上島龍兵是諧星出身，以搞笑團體「鴕鳥俱樂部」打開知名度，喜感十足的上島龍兵不論是裝傻、找碴橋段，總把觀眾逗得哈哈大笑，上島龍兵和「日本喜劇王」志村健還是多年好友，兩人也很常合體搞笑。而上島龍兵也沒忘自己的演員夢，在許多戲劇都可以看到他的身影，其中，上島龍兵在超夯日劇《朝5晚9》中飾演石原里美的爸爸，今年在《SUPER RICH 超級有錢》、《真凶標籤》都有演出。

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