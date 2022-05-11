基隆關表示，經濟部國際貿易局為防止我國輸往俄羅斯的高科技貨品供作生產軍事武器用途，於111年4月6日公告修正「戰略性高科技貨品種類、特定戰略性高科技貨品種類及輸出管制地區」，增列「輸往俄羅斯高科技貨品清單」，並自該日生效。出口人輸出前揭清單貨品至俄羅斯，須依貿易法第13條第1項第1款及戰略性高科技貨品輸出入管理規定，向貿易局或經濟部委任或委託之機關(構)申請戰略性高科技貨品輸出許可證，獲准後憑以報關出口。

基隆關進一步說明，出口人報運此類貨品出口時，應於出口報單的「輸出許可證號碼-項次」欄填報輸出許可證號碼，並於「(申請)查驗方式」欄填報「8」(申請書面審查)，請業者注意。

基隆關提醒，未申請輸出許可證而報運戰略性高科技貨品出口者，將依貿易法第27條規定移送貿易局議處，籲請業者於報運出口前先行確認貨品是否屬戰略性高科技貨品範疇，相關資訊可參閱貿易局網站，以免延宕通關，甚而觸法受罰。