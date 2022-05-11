市面上快篩種類多，每款都有說明書教導該如何使用，但台大醫院口腔顎面外科主任李正喆分享，親友按照快篩說明書「將棉棒放入鼻腔約2.5公分，不需戳到最後面的鼻咽部位」的指示操作，結果驗出陰性，但其中1人已有明顯症狀。緊接著他用自己的方式替2人重新快篩，將採檢棉棒戳到鼻咽深部轉5圈，結果卻轉為陽性，讓他忍不住質疑，說明書的建議方法能信嗎？

李正喆日前在臉書發文說，快篩試劑說明書中提到，將棉棒放入鼻腔約2.5公分，不需戳到最後面的鼻咽部位，結果2個親友比照說明書的方法做，明明一人已有很明顯的症狀，另一人雖然還沒有症狀，但卻是密切接觸者，但2人測出來的結果都是陰性。

李正喆表示，看到這樣的結果，他不信邪，便決定按照自己的方式再替那2位親友篩檢一次，首先是在右邊鼻孔戳到最後的鼻咽部位，在黏膜的部位轉5圈，拿出來以後再插入到左邊鼻孔比照辦理，在黏膜處轉5圈，結果2人立刻通通變成陽性，面對這樣的狀況，讓他忍不住質疑「到底要不要相信說明書上的建議方法？￼」

貼文引起網友討論，「還好我自己快篩都到鼻咽部，比較放心」、「感覺要插深，因為鼻內分泌物不一定會在鼻孔區」、「鼻咽部的病毒量濃度最高，既然要做當然要做最好的」、「會不會用快篩，結果差很大」、「看教學影片都是伸到最底部，採檢棉棒都插很深，2.5公分顯然是不夠的」。