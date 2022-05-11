百萬YouTuber蔡阿嘎近日發布一支最新影片「買房子一定會聽過的：房仲代銷經典語錄！」與大頭佛模仿起房仲帶客人看房常說的6大金句。目前蔡阿嘎位居《網路溫度計》YouTuber口碑排行榜第4名，他說：「這些語錄幾乎都是我們親朋好友及自身遇過的經驗，真人真事保證絕無造謠。」

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▲蔡阿嘎位於網路溫度計YouTuber口碑排名第4名。

6大金句連發 句句都說中

1、每一樓都好

不管二樓、四樓還是頂樓，通通都是黃金席。住二樓電梯不用等很久、四樓年輕人百無禁忌、車庫上方的位置也很好，車子進進出出，象徵「錢財滾滾、人丁興旺」。還有大家最有疑慮的頂樓，房仲也會說是「厝王」，漏水問題不用怕後續修繕。

2、不管哪個地點都好

無論是鄰近交流道上橋、下橋；還是位處市中心、郊區都很好，不用擔心上橋區吵，房子隔音牆做很好；也不用怕地點偏遠，可以遠離城市喧囂，而且都市計畫「蠻快」就有捷運。房仲還會對客人說：「現在買『現買現賺』，不只保值而已，這房子以後還會增值。」

3、永遠很多人在搶

房仲最常說，「房市現在真的很熱」，所有物件都是非常搶手，叮嚀客人趕緊下斡旋，不然很快就被搶光。

4、現在買永遠最划算

房仲會勸客人說：「現在進場買房最划算」，因為以歷史經驗來看，台灣房價只漲不跌，而且還會用香港、上海做比較，說服客人台灣房價算很便宜。

5、實價登錄不準啦

客人如果看實價登錄較低，房仲可能會說：「實價登錄不準啦！這筆較低是因為親友交易，現在這裡不會有這個行情」。或是可能會說：「實價登錄不準啦！現在較高是因為屋況好而且帶裝潢，現在不會有這個行情」。

6、動之以情 人生大道理

房仲信手拈來就是一句大道理，例如「小康不小康，關鍵看住房」、「不要成為你討厭的那種大人」、「我們改變不了命運，但是你可以改變你的生活環境」。

網大讚：根本房仲教科書「差點就下單一戶了」

維妙維肖的表情和語調讓一票網友大讚神複製，「超強，看到我都想買了，台詞強到還以為是某某建案的業配耶」、「家人最近也在找房，根本就是神複製啦」、「根本可以轉行去當房仲！！！差點就下單一戶了XD」、「我的天啊，好久沒有出現這種如此打動人心的有梗又符合小老百姓心情的影片了」。

也有人說影片是房仲教科書，「這集根本房仲教科書，而且還是速成班，術語都被大公開」、「真的是房仲教學好影片，這集超級經典，收藏收藏，避免未來買房被牽著鼻子走」、「無誤！每一位房仲都會說的金句：『我給你一個觀念』」。

還引來真實的房仲代銷現身說法，「阿嘎很適合賣房，我做房仲這麼久，根本講不出這麼強的行銷，要多加學習」、「身為一個前代銷，裡面的台詞我大概有7成說過」、「老實說我做代銷一年很多話術我還說不出來，感謝阿嘎教學」。

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