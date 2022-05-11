近一個月疫情狂燒，疫情相對嚴重的台北市，市長柯文哲近期提出的防疫政策一直為外界所關注，除了拋出「不排除軟封城」的說法之外，和指揮官陳時中互轟，同時也和前副總統陳建仁來回攻防，都讓柯文哲近期累積不少討論聲量。尤其在台北市單日確診數破千例後的兩週，柯文哲的聲量明顯比破千前兩週 ，成長幅度達58%，而近期柯文哲聲量的3大高峰在什麼時候呢？

「軟封城、好好念書、刪28億預算」 3大話題助攻柯文哲聲量飆增

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》（日期：2022/04/24～2022/05/08）統計調查，柯文哲在過去兩週網路聲量上出現3個高峰都跟疫情有關。第一高點在4月27號，共計40,979筆。因為柯文哲在26號拋出「軟性封城」引發熱議，遭批引起民眾恐慌，他特別在記者會上說明「什麼是軟性封城」。而第二高點出現在5月1號，共計31,015筆。柯文哲酸陳時中「別吹冷氣看報表，我跟侯友宜最了解前線」，對此，陳建仁也回擊對柯文哲喊話「不懂流行病學，回去好好讀書」，柯文哲再回嗆「書上知識、實際作戰」是兩回事。兩位醫學專家隔空喊話、攻防，一來一往增添不少討論度。而第三高點落在5月8號，共計30,110筆。北市府刪除28億元防疫用品預算，柯文哲表示，當時很多議員堅持刪掉，而且中央有關部會都說會處理，「人家講的話，我們不要太相信。」但該說法引發雙方論戰，誰也不讓誰。

image source:《KEYPO大數據關鍵引擎》

台北市單日確診數「破千例前vs.破千例後」 柯文熱議度增加58%

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》（日期：2022/04/08～2022/05/08）統計調查，柯文哲在過去一個月網路聲量上，以4月24號台北市單日確診數破千為分界，分成兩部分，一個是前兩週，另一個則是後兩週。後兩週柯文哲的討論度共332,981筆，前兩週則是210,789筆，足足增加58%，因為疫情狂燒，也助長柯文哲的討論度。

image source:《KEYPO大數據關鍵引擎》

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年04月08日至2022年05月08日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『柯文哲』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。