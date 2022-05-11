去別人新家該送什麼？親友閨密、上司同事的新家終於落成，總不能兩手空空去拜訪，貼心準備好喬遷禮物，才是一位有sense的人！只是「入厝禮」究竟該怎麼準備，才能代表自己的心意呢？

送禮文化可說是一門艱深的藝術，有需多眉角要注意，不是說挑貴買最好的就叫好禮物，必須送進心坎裡那才叫送對禮物！今天就讓《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》，一起來看10大網友最常討論到的入厝禮清單，趕緊收藏起來吧！

NO.10 咖啡機、氣泡水機

現在人手一杯咖啡已是常態，若新家主人是咖啡控，送上一台不管是研磨、膠囊咖啡機還是手沖咖啡組合，都會是很實用的送禮選擇。另外，近幾年送氣泡機也很流行，對於喜愛氣泡口感的人來說，炎炎夏日自己就能在家自製氣泡水，那堪稱絕佳享受啊！

NO.9 綠植、多肉植物把綠意帶進新家吧！綠色植物不僅賞心悅目，還能美化居家、清淨空氣，作為入厝禮非常適合！無論是準備虎尾蘭、黃金葛、琴葉榕、龜背芋等這類觀葉植物，還是送上一盆很有質感的多肉植物，都能讓對方的新家充滿生命力。

NO.8 酒類禮盒除了對方完全不喝酒，不然送酒就對啦！可以看新家主人愛喝什麼酒，比如說愛喝威士忌、白蘭地、紅白酒、香檳，還是啤酒、清酒、氣泡酒、水果酒等，都能根據對方的喜好準備，有些酒品牌還有推出搭配酒杯的禮盒，基本上送酒就是入厝禮的安全牌。【網路溫度計】提醒您－飲酒勿開車！飲酒過量，有害健康；未滿18歲者禁止飲酒

NO.7 廚房家電新家主人若有在下廚，準備廚房小家電送禮最能送進心坎裡了！除了常見的氣炸鍋、烤箱、電烤盤、電鍋可以送外，像是三明治機、鬆餅機、電炒鍋、料理鍋等，相信對方收到一定會愛不釋手！不過送家電考量到品牌喜好問題，送禮人送禮前做好調查很重要。

NO.6 招財小物、裝飾品新家免不了需要一些裝飾、擺飾來妝點空間，像是裝飾畫、掛布、置物盤、娃娃、掛飾、小檯燈、小公仔等都是很好畫龍點睛的小禮物。又或者準備一些招財、開運小物比如招財貓、鹽燈、紫水晶、揪吉、貔貅、聚寶盆等，給對方放在家裡的財位也不錯。

NO.5 現金、禮券怕自己挑禮物眼光太差，怎麼挑怎麼錯？那就直接點選包紅包或送禮券的方式送禮吧！根據《Popdaily》的報導，入厝紅包行情約在1千2~6千之間，依照交情而有所不同。至於禮券方面，可以找賣場禮券、百貨禮券、按摩券等，絕對超實用又不怕送錯。

NO.4 香氛用品家裡就是要香香的！近幾年擴香、香燻機、香氛蠟燭等香氛類的產品，廣受女性族群喜愛，因此在慶祝女性朋友喬遷入厝時，不妨可以選這這類的產品當作伴手禮送，只不過香味喜好因人而異，建議民眾還是事先詢問對方或者挑大眾香的比較不會出問題。

NO.3 餐盤器皿、碗盤餐具新家剛設計佈置好，即便對方再怎麼不下廚，餐桌上的餐盤器皿、碗盤餐具也不能缺少！尤其現在這類產品的外觀設計可說是越來越精緻，若想當作入厝禮送禮，挑選高顏值、高質感的餐盤器皿、碗盤餐具送給對方就對啦！

NO.2 桌花、盆花任何人基本上收到花都會很開心，因此如果你擔心送綠色植物太佔空間不好送，不妨就送花吧！像是一般的鮮花桌花或直接送蘭花盆花等，若擔心送鮮花會太快凋謝，也有不少人會選擇送乾燥花、永生花、不凋花，都是簡單情義重的送禮好物。

NO.1 質感家電除了廚房小家電可以送外，像是電扇、掃地機器人、吹風機、空氣清淨機、吸塵器等小家電也都能作為新家禮物贈送！不過還是會建議送禮人先問清楚對方家裡有缺那些家電，再來看是要獨資還是三五好友一起出錢買，這樣才能避免多買了對方卻不缺的窘境發生。

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【網路溫度計】提醒您－飲酒勿開車！飲酒過量，有害健康；未滿18歲者禁止飲酒

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2019年05月09日至2022年05月08日，共3年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『入厝禮』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」