華孚(6235)董事會決議通過以美金1600萬元（約4.75億元新台幣），透過設立海外子公司間接於大陸安徽省馬鞍山市含山縣投資。

華孚董事會在去年9月曾決議於馬鞍山市經濟技術開發區投資華眾精密科技(馬鞍山)有限公司，因投資案尚有未解決事宜，進度未符合預期。考量未來新能源汽車市場成長之需求，擬於大陸安徽省馬鞍山市含山縣建立新生產據點以擴充產能，預計取得生產用地103畝，計劃於2022年9月開始動工建設，2023年9月投產。

華孚今年第1季合併營收為新台幣9.27億元，較去年同期的6.38億元成長45.4%；第1季稅後淨利為新台幣9032萬元，較去年同期的2707萬元成長233.65%；111年第1季每股稅後盈餘為0.52元，較去年同期的0.16元增加225%。

華孚近年積極搶攻車用零組件業務，新能源車更是發展重心，並傳出打入美國電動車龍頭特斯拉(Tesla)供應鏈，過去以筆電金屬機殼為主的業務，目前占比已降至2成以下。

新能源車的趨勢明確，在疫情期間北美、歐洲與亞洲客戶新能源車機構需求持續增加，新能源車占整體車載需求已將近5成。