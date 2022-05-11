南部大雨發威！國1南下麻豆段連2起車禍 8車連環撞 08:452022/05/11 中時新聞網 蘇育宣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國道一號南下麻豆路段11日上午接連發生2起車禍，後方路段車流嚴重壅塞。（翻攝照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央氣象局今（11日）針對嘉義縣、台南、高雄3縣市發布大雨特報，而國道1號南下305公里處、麻豆路段疑因大雨影響，連續傳出2起車禍，上午8時許左右發生8車連環撞，約莫20分鐘後，前方2公里處在發生2車追撞，目前後方路段嚴重回堵8公里，盼請用路人提前改道。 不斷更新》雨彈升級！8縣市豪大雨特報 全台大雨2天 周五梅雨滯留鋒接力 致災降雨炸到下周 #麻豆 #車禍 #國道 #連環撞 #即時路況 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國道1泰山段廂型車疑閃車撞護欄 後座妻子噴飛慘死 07:542022/05/07 社會 台76線員林匝道3車連環撞 轎車撞成廢鐵駕駛重傷命危 11:182022/05/09 社會 疑視線死角奪命！貨櫃車撞倒自行車 女騎士遭輾當場死亡 13:452022/05/10 社會 悲傷母親節！轎車失控撞2機車衝鐵皮屋釀3傷 女騎士身亡 15:162022/05/08 社會 影／全都是三寶！ 阿伯紅燈右轉被撞噴 竟淡定躺地滑手機 15:082022/05/10 社會 曳引車「發射」鐵管飛插小客車 一家5口驚險逃死 18:322022/05/09 社會 貨車擦撞翻覆 國1湖口路段化學藥劑滲漏 09:332022/05/06 社會 國道休旅車遭貨車追撞「推進」數十秒 網嚇喊：學長不要 23:012022/05/05 社會 家人車禍調監視器 她被回「6支都壞了」網笑：裝置藝術 19:332022/05/10 社會 嚇人！數噸重鋼卷掉落國道 國1楠梓北上內側暫封閉 12:002022/05/10 社會 貨車國道追撞2死 竟是司機滑手機釀禍 04:102022/05/08 社會新聞 趕送「5萬劑快篩」國道失控撞死2人 貨車認了：低頭回簡訊肇禍 11:342022/05/07 社會 載5萬劑快篩貨車追撞工程車2死3傷 車身擠爛變形畫面曝 17:562022/05/06 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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