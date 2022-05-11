中央氣象局今（11日）針對嘉義縣、台南、高雄3縣市發布大雨特報，而國道1號南下305公里處、麻豆路段疑因大雨影響，連續傳出2起車禍，上午8時許左右發生8車連環撞，約莫20分鐘後，前方2公里處在發生2車追撞，目前後方路段嚴重回堵8公里，盼請用路人提前改道。