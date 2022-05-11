英特爾於Intel Vision 2022中，為第12代Intel Core筆電處理器產品線推出7款全新筆電處理器。第12代Intel Core HX處理器於筆電封裝當中採用桌機等級的晶片—為CAD、動畫和視覺特效等專業工作負載，提供高水準的處理能力。HX處理器出廠預設即可超頻，並提供Core i5、Core i7、Core i9等型號。

第12代Intel Core HX處理器的新核心架構和更高的功耗限制，英特爾讓內容創作者能夠以前所未有的方式，應付最嚴苛的工作流程—例如在背景執行3D渲染，同時調整場景中的其它3D物件。使用者可以按照自己的進度工作，不必再等待運算密集的工作負載完成。玩家和內容創作者也將獲得高頻寬平台技術，例如支援RAID的PCIe Gen 5，以及支援ECC記憶體，確保高水準的資料完整性和可靠性。

第12代Intel Core HX處理器藉由更多的核心、記憶體和I/O，於多執行緒工作負載當中提升65％效能，同時利用Intel Thread Director技術汲取強力的效能核心和效率核心優勢，讓專業人士能夠在辦公室、家庭或是移動中以最高效率創作、寫程式、渲染和工作，進而達成最強行動工作站平台。除了作為商用主力之外，第12代Intel Core HX更提供遊戲動力平台，將為遊戲玩家所熟知與喜愛的遊戲，提供更高的幀率。

預計今年主要的OEM廠商，包含來自Dell、HP、Lenovo和多家廠商，將推出超過10款採用第12代Intel Core HX處理器的工作站和遊戲系統設計。