在AMOLED及車載驅動IC帶動下，顯示驅動IC廠瑞鼎(3592)第一季財報告捷，營收、獲利均創下歷史新高，每股大賺逾2股本。

瑞鼎第一季合併營收76.98億元，年成長47.9％，季成長15.6%；毛利率45.1%，年增9.7個百分點、季減0.4個百分點；營業淨利15.33億元，年成長78.1%，季增加6.6％；稅後淨利15.75億元，年成長115.4%，季增加31.1％；每股盈餘21.05元，營收與獲利同創新高。

瑞鼎董事長黃裕國表示，今年第一季營收在電子業的傳統淡季中創下歷史新高，主要是受惠於AMOLED及車載驅動IC較去年第四季呈現雙位數的增長，以及大尺寸顯示驅動IC產品的需求維持在相對高水位，因此，第一季繳出亮麗的成績。

瑞鼎在第一季的營收占比中，由於AMOLED驅動IC及車載顯示驅動IC的成長動能良好，營收占比已經大於50%，帶動整體營運成長並且提升獲利能力。AMOLED原本主要應用於手機的高階機種，近期逐漸往中階機種擴散，進一步推升滲透率，帶動AMOLED驅動IC的成長動能。由於AMOLED擁有優異的顯示效果及具備可撓式的特性，無論是折疊手機或是未來擴大應用至IT產品，皆能提升終端產品的顯示價值。瑞鼎已開發完成應用於IT產品的AMOLED驅動IC，客戶也已於年初推出AMOLED折疊式筆記型電腦受到市場矚目。

瑞鼎車載顯示驅動IC則受惠於智慧座艙設計引領潮流，中央資訊顯示器(CID)、儀表板(Cluster)面板尺寸大型化，再加上抬頭顯示(HUD)、電子後照鏡(eMirror)、影音娛樂等需求成長帶動數量增加，使營收維持穩健成長。大尺寸顯示驅動IC方面，雖然 TV、IT教育市場需求轉弱，商用領域仍維持健康備貨，因此營收較去年第四季呈現個位數增長的表現。

展望今年第二季，瑞鼎表示，由於疫情、通膨、供應斷鏈等不確定性因素增加，大尺寸顯示器的電視及IT產品需保守等待買氣回溫；AMOLED由於手機需求動能不墜，預期仍可保有拉貨動能；車載及工控保持穩健的成長態勢。