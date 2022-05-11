台股今（11日）以16053.75點開出，下跌7點，隨後跌幅擴大至近20點，台積電小漲4元觸及522元，聯發科跌5元觸及815元，航運三雄長榮、萬海及陽明皆下跌1%左右。

周二美股四大指數僅道瓊收黑，下跌84.96點（或0.26%）至32160.74點，那斯達克指數上漲114.42點（或0.98%）至11737.67點，標普500指數上揚9.81點（或0.25%）至4001.05點，費城半導體漲71.02點（或2.51%）至2900.13點。

台股昨（10日）早盤一度大跌逾300點，但盤中獲買盤進場拉抬，終場翻紅收在16,061.7點，漲12.78點，成交量2,560.82億，三大法人賣超3.16億，外資及陸資（不含外資自營商）賣超16.1億，投信買超1.7億，自營商買超（合計）11.24億，其中自營商（自行買賣）買超3.03億，自營商（避險）買超8.2億。