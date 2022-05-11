32歲藝人麥基(謝凱仲)，昔日錄製《大學生了沒》升格藝人，後來投入網拍帶貨工作，最近他找時間去健康檢查，卻被醫生告知血液黏稠度過高，決心要卯起提升身體健康狀況，他也大方公布減肥秘訣，除了減少糖分和澱粉攝取，其他生活習慣調整都要有改變，僅過了17天減少了6.5公斤，精神狀態又變得超級好。

瘦身有成的麥基透露，長達半個多月時間，不太想要去運動，才會特地調整飲食習慣，不喝任何含糖和酒精的飲料，也盡量不吃白飯、麵條、包子、水餃、鍋貼等精緻澱粉，白飯以五穀飯取代。由於水果糖分較高，他也盡量選在白天吃，否則容易造成腹部脂肪堆積，也不吃豬牛改吃魚雞肉，也不可以吃麵更不可以吃消夜。

麥基解釋到，生活習慣都做出改變，天天喝3000cc水分，進食速度要放慢，吃也要吃到七分飽就好，晚上9點後不要吃消夜，吃飽不要只是坐著，半小時內要起來多走動，酒精性飲料也不可以喝，體重從84.4公斤降到77.9公斤，減掉了整整6.5公斤，外貌看起來靈活許多，也不會有種笨笨呆呆的感覺。

麥基坦言，瘦身後精神突然變好很多，皮膚狀況也獲得大大改善，過馬路身體感覺都變輕了，講話也會比較有邏輯性、有活力，至於他分享的食物，其實超商就有很多選擇，現在也有價格較貴的健康餐，對改善身體有極大幫助。他也對大家精神喊話，減肥真的要馬上說就要做，否則很多人不會嘴巴說要減，結果還是沒有瘦下來。