統一超(2912)4月合併營業收入233.38億元，月增0.55%，創歷年同月新高；統一超表示，7-ELEVEN掌握體感商機祭出各式食飲新品，並推出「勞動節經濟日」優惠活動，藉由線上線下多元服務串連，可望降低疫情干擾，整體營運可望穩健向上。

台灣7-ELEVEN透過OPEN POINT APP活絡熟客經營，掌握母親節、端午節等節令預購，且季節入春夏帶動冰品、CITY系列飲品成長，防疫需求亦帶動相關用品銷售量提升，加上電商包裹寄取件需求旺盛，統一超4月合併營收233.38億元，月增0.55%，年增10.14%，為歷年同月新高，累計前4月合併營收為910.74億元，年增5.6%。

在轉投資事業方面，菲律賓7-ELEVEN、統一生活(康是美)、統一精工、統一速達及悠旅生活(星巴克)等貢獻營收成長。

看準季節變化帶動體感商機，7-ELEVEN聯名日本迴轉壽司品牌「HAMA-SUSHI」開發全新輕食餐點，全新西式料理品牌「Ohlala」多元口味義大利麵持續熱銷，帶動米飯與麵食類銷售成長，加上4月「世界地球日」擴大蔬食日優惠，提升「天素地蔬鮮食專區」購買率，整體鮮食類別成長近1成； 網羅各款新冰品推出「冰品博覽會」及熱銷品牌優惠活動，推升相關業績成長15%。

「國際精品」專櫃擴大導入多款進口零食糖果，並設置主題式商品專案架與落地架等，帶動相關業績成長超過5成；CITY系列推出燕麥奶茶新品及清明連假、世界地球日等檔期優惠，帶動成長近5%；疫情升溫，消費者抗疫備戰意識提高、門市成為民眾最便利的補給站，亦帶動相關防疫用品倍數成長。

7-ELEVEN「i預購」陸續推出各式商品，使得今年相關業績已較去年倍數成長，門市母親節預購搶攻年度最大的甜點蛋糕商機，精選各種話題商品，端午節預購亦提前開跑，掌握過節也兼顧日常美食需求，帶動整體預購業績成長近3成；宅經濟當道，網購市場買氣持續暢旺，帶動交貨便、賣貨便、快收便包裹件數增加，使得相關業績較去年同期成長近2成。

統一超表示，邁入5月，氣溫逐漸提升，7-ELEVEN掌握體感商機祭出各式食飲新品，並推出「勞動節經濟日」優惠活動，透過門市及i預購、i划算、外送平台等數位工具服務，藉由線上線下多元服務串連，打造離家最近的物資補給站，可望降低疫情干擾，推升整體營運穩健向上。