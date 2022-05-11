Viettel集團和高通宣布，合作開發具有大規模MIMO功能和分散式單元(DU)的新一代5G無線電單元(RU)，著重在協助快速追蹤越南和全球5G網路基礎設施和服務的發展與推出。

使用高通X100 5G RAN加速卡和大規模MIMO高通QRU100 5G RAN平台，結合Viettel High Technology的先進的硬軟體系統，將有助於Viettel加速高效能Open RAN大規模MIMO解決方案的開發和商用，簡化網路部署並降低總擁有成本(TCO)。

本次將結合Viettel在開發電信基礎設施具備的專業知識，以及高通技術公司為裝置和基礎設施產品開發高效能和低功耗特殊應用積體電路(ASIC)5G解決方案的領先技術地位，將推動蜂巢式生態系並加快創新周期。

高通技術公司資深副總裁暨蜂巢式數據機和基礎設施部門總經理Durga Malladi表示，高通很期待與Viettel合作開發Open RAN解決方案，為越南新一代無線網路奠定基礎。此次合作將展示高通技術公司在ORAN基礎建設生態系中垂直整合的橫向平台可擴展性，以實現消費者要求的速度和延伸5G網路使用情境所需的效能需求。

高通副總裁暨台灣、東南亞與紐澳區總裁劉思泰表示，越南各地對可靠、穩健和強大的行動體驗的需求日益擴大，高通預期終端用戶和企業都將出現新一波對5G服務的需求。與Viettel攜手合作將讓高通能夠實現創新，並推出可推動蜂巢式生態系統並加速現代網路大規模啟用和部署的技術。